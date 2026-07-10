La Diputación invertirá cerca de 800.000 euros en nuevas actuaciones en la Cartuja de Las Fuentes

La Diputación Provincial de Huesca impulsará en los próximos meses dos nuevas actuaciones en la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, en Sariñena, con una inversión conjunta cercana a los 800.000 euros. La primera será la renovación de la cubierta de la Casa de Obediencias, que saldrá a licitación en los próximos días con un presupuesto base de 555.200 euros. La segunda será una nueva fase de restauración de las pinturas murales del claustrillo, centrada en la galería este y en la capilla de San Miguel, con un coste aproximado de 240.000 euros.

La vicepresidenta segunda de la Diputación de Huesca, Celsa Rufas, explica que la actuación en la Casa de Obediencias permitirá “afianzar la estructura del edificio y dar un primer paso imprescindible para su futura rehabilitación interior”. Será la primera intervención en este inmueble, integrado en el antiguo sistema de servicios del monasterio y situado de forma independiente respecto al conjunto religioso. El edificio cuenta con más de 1.000 metros cuadrados repartidos en dos plantas y durante el último año ha sido objeto de un proceso de participación ciudadana promovido por la Diputación para valorar posibles usos turísticos y de servicios.

En paralelo, la institución adjudicará próximamente la restauración de nuevos espacios del claustrillo, uno de los ámbitos más valiosos de la Cartuja por el programa pictórico realizado por fray Manuel Bayeu en el siglo XVIII. En 2024 se llevó a cabo una actuación de urgencia en las bóvedas de todo el claustrillo para evitar desprendimientos y asegurar la conservación de las pinturas. En 2025 se restauraron las dos primeras capillas de la galería este, dedicadas a la Santísima Trinidad y a la Inmaculada Concepción. Ahora, en 2026, los trabajos continuarán en esa misma zona con la intervención en los paramentos y bóvedas de la galería este y en la capilla de San Miguel.

Con esta nueva fase quedará completada la restauración de la galería este y de sus tres capillas. Las dos capillas ya recuperadas forman parte del recorrido visitable y cuentan con paneles explicativos con fotografías del estado anterior y detalles del proceso de intervención. La previsión técnica es continuar después por el resto del claustrillo en fases anuales hasta 2029, hasta completar la recuperación de sus cuatro galerías y diez capillas.

La Cartuja mantiene además su actividad como espacio turístico, cultural y formativo

En lo que va de 2026 ha recibido más de 2.000 visitas y a lo largo de esta misma semana acoge el curso de verano “El Obrador. Talleres de Arquitectura Técnica, el tapial”, organizado por la Universidad de Zaragoza, el Colegio de Arquitectos Técnicos de Huesca y el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, con la colaboración del Ayuntamiento de Sariñena y la Diputación. Una quincena de alumnos de distintos puntos del país participa en esta formación, que combina clases teóricas en Sariñena con trabajos prácticos de restauración de un muro interior del patio del priorato.

El interés técnico y patrimonial del conjunto se ha reforzado también este año con la visita de más de 200 arquitectos de todo el mundo durante el 23º Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra, celebrado en mayo con actividades en Huesca y Palencia. En septiembre, la Cartuja volverá a convertirse en escenario cultural con los conciertos de clausura del SoNna Huesca 2026: Pablo López actuará el viernes 11 de septiembre y Luz Casal el sábado 12. Los 250 abonos se agotaron en apenas tres semanas, aunque todavía quedan entradas para ambos conciertos en la web de la Diputación Provincial de Huesca