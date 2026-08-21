CRISIS MIGRATORIA

Sin duchas ni agua corriente: un migrante senegalés cuenta en Onda Cero la situación desde uno de los espacios de acogida en Ceuta

Mbaye explica que tienen camas y una decena de baños, pero que no hay duchas y que, aunque les dan comida, el resto del tiempo no tienen agua corriente. Aun así, asegura que el ánimo es mejor que el que había en la playa porque "en la playa la situación es muy dura".

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Marta Pérez Miguel | Sara Iturbide

Madrid |

Foto: EFE

La Policía desalojó este jueves la playa de El Trampolín (Ceuta) y repartió en dos grupos a los migrantes que allí se encontraban. Se separaron dos grupos, magrebíes y subsaharianos, y fueron llevados a dos espacios de acogida temporales, espacios que algunos abandonaron por temor a ser identificados y devueltos a Marruecos.

La playa de El Trampolín quedó vacía con el primer traslado, pero por poco tiempo, porque los servicios de limpieza tuvieron que parar sus labores a media tarde, debido a que medio millar de personas regresaron a la playa con sus enseres. Los que habían sido evacuados por la mañana fueron trasladados a dos emplazamientos: los magrebíes a Loma Colmenar y los subsaharianos a Loma Margarita.

Entre ellos, está Mbaye, un senegalés que explica en Onda Cero cómo es la vida en uno de esos espacios de acogida. Dice que hay camas y una decena de baños, pero que no hay duchas, y que, aunque les dan comida, el resto del tiempo no tienen agua corriente. Aun así, dice, el ánimo es mejor que el que había en la playa: "Es mejor porque la situación en la playa es muy dura", asegura.

Mbaye se marchó de Senegal, donde tiene mujer y cuatro hijos, porque necesitaba mantener a su familia y no le pagaban lo suficiente. Así que se marchó a Marruecos y allí se enteró de que había gente que iba a intentar entrar en España. Ahora lo que quiere es pedir asilo y poder trabajar para mantener a los suyos.

Sabe un poco de español porque hace unos años estuvo en nuestro país trabajando y estas semanas ha estado haciendo de traductor con los senegaleses cuando se acercan los agentes de la Guardia Civil o los militares a hablar con ellos.

Dice que sus compatriotas salen corriendo o entran en pánico cada vez que aparece la Guardia Civil porque tienen miedo de ser deportados y que los devuelvan a Marruecos. Mientras, desde el Gobierno anuncian que habrá más emplazamientos temporales de acogida en los próximos días para atender a los migrantes:

  • Espacio El Guanoel.
  • Antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería.
  • Las instalaciones de la hípica.
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