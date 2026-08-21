Sin duchas ni agua corriente: un migrante senegalés cuenta en Onda Cero la situación desde uno de los espacios de acogida en Ceuta

La Policía desalojó este jueves la playa de El Trampolín (Ceuta) y repartió en dos grupos a los migrantes que allí se encontraban. Se separaron dos grupos, magrebíes y subsaharianos, y fueron llevados a dos espacios de acogida temporales, espacios que algunos abandonaron por temor a ser identificados y devueltos a Marruecos.

La playa de El Trampolín quedó vacía con el primer traslado, pero por poco tiempo, porque los servicios de limpieza tuvieron que parar sus labores a media tarde, debido a que medio millar de personas regresaron a la playa con sus enseres. Los que habían sido evacuados por la mañana fueron trasladados a dos emplazamientos: los magrebíes a Loma Colmenar y los subsaharianos a Loma Margarita.

Entre ellos, está Mbaye, un senegalés que explica en Onda Cero cómo es la vida en uno de esos espacios de acogida. Dice que hay camas y una decena de baños, pero que no hay duchas, y que, aunque les dan comida, el resto del tiempo no tienen agua corriente. Aun así, dice, el ánimo es mejor que el que había en la playa: "Es mejor porque la situación en la playa es muy dura", asegura.

Mbaye se marchó de Senegal, donde tiene mujer y cuatro hijos, porque necesitaba mantener a su familia y no le pagaban lo suficiente. Así que se marchó a Marruecos y allí se enteró de que había gente que iba a intentar entrar en España. Ahora lo que quiere es pedir asilo y poder trabajar para mantener a los suyos.

Sabe un poco de español porque hace unos años estuvo en nuestro país trabajando y estas semanas ha estado haciendo de traductor con los senegaleses cuando se acercan los agentes de la Guardia Civil o los militares a hablar con ellos.

Dice que sus compatriotas salen corriendo o entran en pánico cada vez que aparece la Guardia Civil porque tienen miedo de ser deportados y que los devuelvan a Marruecos. Mientras, desde el Gobierno anuncian que habrá más emplazamientos temporales de acogida en los próximos días para atender a los migrantes: