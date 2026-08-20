El Gobierno promete más plazas de acogida para inmigrantes en Ceuta "en los próximos días" tras habilitar 1.800

Ceuta intenta recuperar el pulso después de semanas de enorme presión migratoria. Los asentamientos improvisados que habían aparecido en distintos puntos de la ciudad empiezan a desaparecer mientras las administraciones aceleran la puesta en marcha de espacios de acogida. El Gobierno central asegura que la respuesta todavía no ha terminado y prepara nuevas plazas para atender a quienes continúan sin alojamiento estable.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha confirmado este jueves que el dispositivo estatal ya dispone de 1.800 plazas operativas, 300 más de las previstas inicialmente. La cifra, sin embargo, es solo una primera fase de un plan que contempla seguir incorporando recursos temporales.

Loma Margarita y El Embolsamiento entran en funcionamiento

Los primeros traslados comenzaron durante la mañana de este jueves y se realizaron de forma voluntaria y coordinada entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Gobierno de Ceuta y las organizaciones encargadas de la atención.

Los dos espacios actualmente habilitados son Loma Margarita y El Embolsamiento. Según la información difundida por medios, ambos dispositivos tienen capacidad conjunta para unas 1.800 personas y están siendo gestionados con la participación de las entidades sociales Accem y Engloba.

Saiz ha explicado que la previsión inicial, acordada con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, era disponer de 1.500 plazas de manera inmediata. El Ejecutivo ha conseguido superar esa cifra y sostiene que el despliegue continuará durante los próximos días.

La ministra ha evitado concretar cuándo estarán disponibles los siguientes recursos, aunque ha asegurado que se anunciarán "próximamente, muy pronto".

La playa del Trampolín queda despejada

Uno de los principales objetivos de la operación era acabar con la concentración de migrantes en la playa del Trampolín, que durante las últimas semanas se había convertido en uno de los puntos más visibles de la emergencia. Saiz ha confirmado que el enclave "ha quedado vacío" después del traslado de las personas que permanecían allí. Los servicios municipales han comenzado posteriormente las labores de limpieza de la zona.

El desalojo se ha desarrollado con apoyo policial y con la colaboración de las administraciones y organizaciones sociales. El objetivo declarado por el Gobierno es que los nuevos dispositivos permitan poner fin a la permanencia de personas migrantes en espacios públicos y ofrecerles unas condiciones de alojamiento más adecuadas.

La operación no supone, sin embargo, que toda la situación haya quedado resuelta. Otros puntos de Ceuta siguen concentrando a personas que necesitan atención y alojamiento, y el Ejecutivo mantiene previsto ampliar los dispositivos.

El Gobierno prepara más plazas

El despliegue actual forma parte de un plan extraordinario anunciado esta semana por el Ministerio de Inclusión. La propuesta inicial contemplaba cuatro dispositivos y unas 1.500 plazas adicionales repartidas por distintos puntos de la ciudad, entre ellos instalaciones de la Hípica, un antiguo campo de fútbol militar, el espacio del Guano y áreas próximas a Loma Colmenar.

La activación de estos enclaves constituye así uno de los primeros pasos de una operación que se irá ampliando conforme terminen los trabajos de acondicionamiento de otros emplazamientos.

La titular de Migraciones ha presentado estos recursos como una parte visible de un despliegue mucho mayor. "Lo que han visto ustedes es la punta del iceberg de los recursos temporales de acogida y atención humanitaria", ha señalado.

Saiz ha defendido además la coordinación entre las diferentes administraciones y las organizaciones sociales que participan en la respuesta y ha insistido en que el Ejecutivo está actuando conforme al calendario previsto.

"Estamos cumpliendo los plazos", ha afirmado.