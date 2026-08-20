El Gobierno desaloja la playa de El Trampolín en Ceuta y reubica a los migrantes en dos zonas habilitadas

El desalojo de la playa de El Trampolín ha comenzado a las 7:00 horas de este jueves con tranquilidad y sin incidencias para trasladar a los migrantes que permanecían asentados en la zona a distintos recursos de acogida habilitados en la ciudad, después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Ceuta.

La operación se desarrolla, por el momento, sin incidentes y consiste inicialmente en que las personas que se encuentran en la playa recojan sus pertenencias y se concentren en la zona para facilitar un traslado progresivo y ordenado. El dispositivo está acompañado por un amplio despliegue de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, que está provocando importantes dificultades para la circulación de vehículos en los alrededores.

Fuentes policiales estiman que en la playa podrían encontrarse entre 3.500 y 5.000 personas, una cifra que toma como referencia, entre otros datos, los alrededor de 3.500 menús distribuidos este miércoles. El traslado comenzará cuando se haya conseguido agrupar a las primeras 1.000 personas.

Dos espacios con capacidad para 1.800 personas

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha habilitado inicialmente los espacios de Loma Margarita y El Embolsamiento, con capacidad conjunta para acoger a unas 1.800 personas. Según ha informado el departamento, estos recursos tendrán carácter temporal y se ampliarán progresivamente a medida que concluyan los trabajos de adecuación del resto de emplazamientos previstos.

El objetivo prioritario de la actuación es ofrecer una alternativa de alojamiento a las personas que se encontraban en situación de calle en la zona de El Trampolín y Loma Colmenar, de forma que dejen de pernoctar en la vía pública o en la propia playa.

El Ministerio señala que el acceso a estos recursos se está realizando de forma voluntaria y que se ofrece a los migrantes la posibilidad de trasladarse a espacios de acogida "en unas condiciones adecuadas y seguras". El dispositivo se desarrolla en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Gobierno de Ceuta.

La actuación forma parte del dispositivo extraordinario puesto en marcha por el Gobierno de España para reforzar la capacidad de acogida de la ciudad ante la situación excepcional que atraviesa, en colaboración con entidades del tercer sector como Engloba y ACCEM.

Las administraciones trabajan ahora en la habilitación del resto de espacios previstos para completar el traslado de las personas que permanecen en la zona.