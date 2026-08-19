Crecen las dudas sobre el proceso de devolución de migrantes tras la crisis en Ceuta: "La expulsión sin ningún procedimiento sería una ilegalidad"

Mauricio Valiente, director general del CEAR, atiende a Miguel Ondarreta en Más de uno para hablar de la situación en Ceuta, que sigue siendo "muy difícil". "La dimensión de lo que hemos vivido ahora no la habíamos conocido antes y han faltado medidas que puedan atender al conjunto de las personas que permanecen aquí, que todavía ni sabemos cuántas son".

Markus Lammert, portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos en Bruselas, opinó que la prioridad pasa por "retornar" a "todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta", palabras que Mauricio Valiente califica de "confusas" e inoportunas: "En el fondo, lo que viene a decir la Comisión Europea no contradice con lo que establece la normativa española, pero Lammert parece indicar que recomienda esa expulsión sin ningún tipo de procedimiento, lo cual sería una ilegalidad desde el punto de vista de la legislación europea".

Declaraciones "confusas" desde la Comisión Europea

"Claro que lo primero que hay que hacer con un menor no acompañado es reagruparlo con su familia, pero la Comisión Europea, si quiere ayudar, no debería hacer estas declaraciones confusas, deberían fortalecer los mecanismos con un país como Marruecos para fortalecer sus servicios sociales para hacer hacer esa reagrupación", sostiene, al mismo tiempo que insiste en que un menor no acompañado "no puede ser expulsado porque el régimen jurídico lo sitúa en otros términos". Además, sobre los mayores de edad, señala que es necesario "acelerar la aplicación de la norma": "Lo que falta es que todas las personas sean reseñadas, puedan pedir asilo, se les incoe un expediente de devolución si no fuera el caso. No ayudan las declaraciones confusas".

En este sentido, destaca que una persona que huye de su país no puede realizar los trámites ordinarios y por tanto cabe esperar al momento oportuno. "Una vez que solicite asilo, se evalúa y, si no hay condiciones, a partir de ese momento se le puede devolver, pero previamente no", dice, a lo que añade que el portavoz de la Comisión Europea utiliza un "juego de palabras" que hace "flaco favor" a las posiciones de Ceuta y las normativas internacionales: "Si se aplicara eso que dice, generaría una situación de bloqueo a la inversa. En 2021, posteriormente hubo posteriormente condenas judiciales porque no estaba amparado en ninguna norma".

Así, aclara que se debe analizar de manera pormenorizada la situación de cada persona que pide asilo, puesto que lo contrario sería aplicar "una medida totalmente injusta y fuera de la normativa actual". En cuanto al reparto a otras comunidades, reconoce que España "tiene capacidad" más allá del debate político: "En Canarias había cuatro veces el número de menores en Ceuta y se atendió. Claro que España tiene capacidad para atender, hace falta agilizar la respuesta y la cooperación funciona".

Por último, ha lamentado que "se juegue con la xenofobia" tras una situación en la que muchas personas han muerto. "Las personas no abandonan su hogar y su familia para jugarse la vida", zanja Valiente.