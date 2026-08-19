Vivas endurece el tono contra el Gobierno por la crisis en Ceuta: "Es vergonzoso que Europa nos apoye y ellos nos tienen abandonados"

La situación en Ceuta continúa siendo impactante. Semanas después de la entrada masiva de migrantes sufrida en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio, se mantiene la presencia habitual de los ministros y personalidades políticas, con el turno de Alberto Núñez Feijóo en el día de hoy.

El presidente de Ceuta sigue defendiendo su ciudad y acusa al Gobierno de mantenerla en una situación de "abandono" tras la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio. Reclama que el Ejecutivo dedique a tramitar los expedientes de devolución el mismo esfuerzo que está destinando a atender la emergencia humanitaria.

La población se encuentra "indignada" e "imponente"

Vivas hizo estas declaraciones en el día de ayer junto a la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, donde ha asegurado que Ceuta "no se parece en nada" a la que existía antes de los acontecimientos de finales de julio, atribuyendo ese cambio a una vulneración de la integridad territorial de España que ha calificado de "invasión".

Según Vivas, la población se encuentra "indignada", "impotente" y con una sensación de abandono por parte del Gobierno central. Exige actuar con mayor contundencia para resolver las consecuencias de la entrada masiva.

En su comparecencia ante los medios declaró que "la emergencia consiste en sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, ni de regularización, ni de traslado a la Península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa". "Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y, sin embargo, nuestro Gobierno nos tiene abandonados; es vergonzoso, es inaudito, inadmisible", recalcó.

"Si se quiere, se puede, y si no se está haciendo es porque no se quiere", declara el presidente. Ha situado de esta manera la falta de voluntad política como el principal obstáculo para acelerar la salida de quienes llegaron irregularmente a la ciudad autónoma.

Entre otras medidas, ha citado la necesidad de reforzar los servicios de extranjería, incorporar intérpretes y contar con abogados, jueces y fiscales suficientes para agilizar los expedientes.

"Hace falta más Estado"

El presidente ceutí ha exigido un aumento sostenido en los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como una presencia más importante de las instituciones estatales en la ciudad. Según mantiene, la respuesta no puede ser una solución temporal mientras continúen los peligros de la presión migratoria.

Además, ha exigido que se modifique la ley para fortalecer la defensa de Ceuta y Melilla, las dos ciudades españolas que comparten una frontera terrestre con África, contra posibles episodios que puedan poner en riesgo la integridad territorial y la seguridad, como el vivido el pasado mes de julio o incluso el pasado 15 de agosto.

Ha defendido, asimismo, que la seguridad de la frontera debe quedar bajo responsabilidad de España y de la Unión Europea y ha advertido de que no puede depender exclusivamente de un tercer país. "Hace falta más Estado", ha declarado Vivas.

El presidente ceutí ha concluido su intervención reivindicando la unidad de la población y su determinación para superar la crisis. "El Gobierno nos está fallando, pero España no es solamente el Gobierno", ha señalado Vivas, quien ha apelado al apoyo del conjunto de los españoles y de las instituciones europeas.

La segunda visita de Feijóo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitará este miércoles de nuevo Ceuta y volverá a reunirse con Juan Jesús Vivas. Ya viajó a la ciudad autónoma el pasado 1 de agosto, un día después de que lo hiciera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticando la respuesta del Ejecutivo, que calificó de "tardía e insuficiente".

Este martes volvió a cargar contra un Gobierno al que ve "ausente, inerte e indiferente" ante la crisis de Ceuta.

En los últimos días, varios ministros han pasado por la ciudad autónoma para analizar la situación y valorar las medidas necesarias para reforzar la seguridad y atender a los migrantes, pero desde las filas populares no han parado de llover las críticas a Sánchez por seguir de vacaciones en vez de volver a Ceuta y asumir el "mando único" de la gestión de la crisis.