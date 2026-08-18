El Gobierno plantea ampliar de 1.500 a 4.000 las plazas de acogida temporal en Ceuta

El pasado lunes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció el despliegue en Ceuta de varios dispositivos de atención humanitaria de carácter extraordinario y temporal. Una medida que se traduce en la habilitación de 1.500 nuevas plazas destinadas a personas migrantes, que serán repartidas en cuatro emplazamientos de la ciudad.

Sin embargo, durante una entrevista concedida este martes a la Cadena SER, Saiz evitó concretar el tope máximo de plazas que se prevé habilitar y se ha remitido exclusivamente a los 4.000 kits de comida que se reparten diariamente.

Al ser preguntada sobre si la capacidad de acogida temporal podría alcanzar esa cifra de 4.000 plazas, la ministra no ha rechazado esa estimación, declinando "poner techo", ya que "son cuatro espacios los que se están habilitando, que en total pueden dar cabida a más plazas".

En este sentido, subrayó que la prioridad actual no es otra que "seguir en la búsqueda y adecuación de espacios" y garantizó que los trabajos para habilitar esas primeras 1.500 plazas adicionales iniciales ya "avanzan rápido".

Saiz niega el "abandono" y defiende la gestión del Gobierno en Ceuta

Respecto a las críticas vertidas contra la gestión de su gobierno por el retraso en la adopción de medidas, así como al "abandono" denunciado por parte de la comunidad ceutí, Saiz ha querido salir al paso asegurando que el ejecutivo "no ha ido a Ceuta, sino que está en Ceuta".

En esta misma línea, la ministra ha asegurado que "Ceuta no ha estado ni va a estar nunca sola" y remarcó que "lo importante es que a esta situación extraordinaria se le ha dado una respuesta de manera inmediata, con una presencia muy fuerte, coordinada y eficaz de cada uno de los ministerios".

Prioridades en el reparto de las 1.500 plazas

En relación con el perfil de las personas que accederán a las primeras 1.500 plazas de acogida, la ministra indicó que se irá "viendo" y que para ello se tendrá en cuenta la "perspectiva de género" debido a la especial vulnerabilidad que sufren las mujeres y las mujeres con menores.

Asimismo, ha incidido en que lo importante es "la atención absolutamente individualizada", por lo que se estudiara "caso por caso", concluyendo que "dentro de la atención humanitaria, somos absolutamente exquisitos".