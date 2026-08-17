El Gobierno habilita 1.500 plazas de acogida temporal en Ceuta ante la presión migratoria

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que este lunes se van a desplegar en Ceuta varios dispositivos de atención humanitaria de carácter extraordinario y temporal, que supondrán la habilitación "inmediata" de 1.500 nuevas plazas para migrantes.

Los nuevos dispositivos se desplegarán en cuatro emplazamientos: el aparcamiento del embolsamiento de la zona de la Loma del Colmenar, cedido por la ciudad autónoma; las instalaciones de la hípica; el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el denominado espacio del Guano, estos dos últimos de titularidad del Gobierno de España.

"Les anuncio que en el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Serán en el Parking de Embolsamiento, en la Loma Colmenar, cedido por el gobierno de la ciudad autónoma; en las instalaciones de la Hípica; en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería; y en el espacio El Guano, titularidad estas últimas del Gobierno de España. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas", ha asegurado la ministra Saiz.

También ha recalcado que "la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Esa va a ser la brújula que guíe mi estancia estos días".

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a medios en la Delegación del Gobierno en Ceuta, tras mantener una reunión con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, en el Palacio de la Asamblea. Saiz ha visitado este lunes la ciudad autónoma, después de que el 30 y 31 de julio un total de 72.000 migrantes, según cifras del Gobierno, entrasen de forma irregular a la ciudad autónoma.

Saiz ha lamentado además que el PP esté comprando el discurso de Vox en materia migratoria y ha recalcado que el Gobierno de España no ha dejado de trabajar "ni solo un segundo" acompañando a Ceuta, liderado por el presidente, Pedro Sánchez, con reuniones presenciales, telemáticas y visitas.

Polémica entre Vivas y Mónica García

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha cargado este lunes contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por su actuación durante su primera visita a la ciudad este domingo y por las declaraciones realizadas sobre la situación migratoria y sanitaria que atraviesa Ceuta tras la entrada masiva de unas 70.000 personas desde Marruecos el pasado 30 y 31 de julio.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario, Vivas ha tachado de "absolutamente incorrecto" el comportamiento de la ministra, aunque ha asegurado que lo hace tratando de ser "benevolente", y ha considerado "lamentable" que haya tenido que producirse una crisis migratoria para que García "se digne" a ir a Ceuta.

El presidente ceutí ha acusado a la ministra de "tratar de descargar y eludir la responsabilidad echándole la culpa al Gobierno autonómico". "Y me quedo con lo de incorrecto, porque me dan ganas de decir otras cosas", ha añadido.

"La ministra de Sanidad no puede venir a Ceuta a dar lecciones de humanidad ni de solidaridad", ha afirmado Vivas después de que García hablara de "xenofobia" al referirse a quienes relacionan a los migrantes con enfermedades o delincuencia.

La ministra aseguró que "los migrantes no traen enfermedades", sino que "pueden enfermar ahora por las condiciones de insalubridad" en las que viven. Ante estas declaraciones, Vivas ha responsabilizado directamente al Gobierno central de las condiciones en las que se encuentran estas personas.

"De la situación que tienen estos inmigrantes, la principal responsable es la ministra de Sanidad, como miembro de un Gobierno que tiene la obligación de atender eso", ha señalado.