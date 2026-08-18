Choque institucional en Ceuta: Juan Jesús Vivas amenaza con acudir al Poder Judicial si la situación no se revierte

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

En el plano institucional y migratorio, se eleva la tensión en Ceuta tras un duro choque entre Juan Jesús Vivas y la ministra de Sanidad, Mónica García. El presidente de la ciudad ha amenazado con acudir al Poder Judicial en un plazo de 30 días si el Gobierno no revierte la pasividad que denuncia en la gestión de la crisis, afeando a la ministra que acuda a dar lecciones de humanidad.

Por su parte, Mónica García ha respondido recriminando a las autoridades locales una falta de agilidad en la respuesta. Mientras tanto, el Ejecutivo ha comenzado a instalar carpas temporales en cuatro espacios apartados del centro para alojar a 1.500 inmigrantes y evitar las quejas de los vecinos tras alcanzar un acuerdo de mínimos.

Por su parte, la evolución de los incendios forestales da un respiro en Aragón con el regreso escalonado a casa de los 1.049 vecinos desalojados en 19 municipios por el fuego de Las Peñas de Riglos (Huesca). Pese a no estar aún estabilizado, la mejora en el comportamiento de las llamas permite el retorno tras convertirse en el mayor incendio de la historia de la comunidad con 17.500 hectáreas devoradas.

Un impacto que casi se duplica en las provincias de Huelva y Sevilla, donde se intenta recuperar la normalidad, mientras en el resto de Europa países como Bélgica y Grecia continúan combatiendo duramente el fuego.

Por último, el panorama internacional se ensombrece con el enquistamiento del conflicto en Irán dos meses después del acuerdo firmado con Washington. Con el estrecho de Ormuz aún bloqueado, Donald Trump amenaza ahora con bombardear Omán (su antiguo aliado) por mantener diálogos con el régimen iraní. Al mismo tiempo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que se juega su futuro político en las elecciones de octubre, ha vuelto a aplazar la retirada del ejército de Gaza hasta el desarme total de Hamás; una postura que cuenta con el visto bueno de Estados Unidos y que deja congelada la reconstrucción de la franja.