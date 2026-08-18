La Confederación Española de Policía denuncia las condiciones de los agentes desplegados en Ceuta: hacinamiento, calor y colchones deteriorados

La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado las condiciones en las que, según asegura, están alojados los agentes de la Policía Nacional desplazados a Ceuta para reforzar el dispositivo de seguridad ante la actual crisis migratoria. El sindicato asegura que los funcionarios se encuentran en unas instalaciones con problemas de hacinamiento, higiene, climatización y descanso.

Según la CEP, los policías han sido instalados en dependencias del Regimiento Mixto de Artillería número 30 que se encontraban previamente sin uso y que fueron acondicionadas de forma apresurada. La organización sostiene que en algunas estancias duermen siete u ocho funcionarios, mientras que otros agentes tienen que hacerlo directamente en el suelo.

Hasta 70 policías para un único inodoro

Imagen del inodoro que utilizan los policías en Ceuta. | CEP

Una de las situaciones que denuncia especialmente la organización es la falta de aseos suficientes. Según la información trasladada a la CEP, en una de las plantas de las instalaciones unos 70 policías tendrían que compartir un único inodoro.

El sindicato también señala problemas en las duchas, con un funcionamiento deficiente y suministro intermitente de agua caliente. A ello se sumarían una climatización insuficiente, problemas de ventilación y ventanas deterioradas o rotas.

La CEP advierte de que estas condiciones se producen en pleno mes de agosto, con altas temperaturas y humedad en Ceuta, y considera que pueden dificultar el descanso de los agentes, que posteriormente deben reincorporarse a un dispositivo policial de máxima exigencia.

Otro de los puntos denunciados por el sindicato es el estado de los colchones. La organización asegura que los policías han tenido que utilizar colchones antiguos, deteriorados y con manchas, una situación que, según la CEP, habría sido documentada gráficamente.

"No hablamos de hoteles, lujos ni privilegios", sostiene el sindicato en su comunicado, que reclama unas condiciones mínimas para que los funcionarios puedan descansar después de sus jornadas de servicio.

La organización también critica la alimentación proporcionada durante los primeros días del despliegue. Según la nota de prensa, las raciones estaban compuestas por una pequeña botella de agua, pan, una lata de conserva y unos gramos de mortadela envueltos en papel de aluminio.

La CEP denuncia el estado de las instalaciones policiales de Ceuta

El sindicato vincula esta situación con los problemas que, a su juicio, arrastran desde hace años las infraestructuras policiales de Ceuta.

La CEP señala que la Jefatura Superior de Policía ocupa un inmueble de unos 1.700 metros cuadrados, correspondiente a una antigua estación de autobuses remodelada como dependencias policiales, que se encuentra sobreocupada.

También pone el foco en el edificio policial de la avenida San Juan de Dios, construido en 1930 y concebido originalmente como acuartelamiento de la Policía Armada, con una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados.

Para la organización, el despliegue de refuerzos ha evidenciado las dificultades de una estructura policial que ya se encontraba "permanentemente tensionada" y que, ante una situación extraordinaria, habría recurrido a soluciones provisionales para alojar a los agentes.

El sindicato exige una inspección urgente

La CEP asegura que ya ha trasladado formalmente la situación a la Comisión de Seguridad y Salud Laboral Policial y ha reclamado una inspección urgente de las instalaciones.

Entre las medidas que exige se encuentran una evaluación específica de riesgos, mediciones de temperatura, humedad y ventilación, la revisión de los aseos y duchas, la sustitución de los colchones deteriorados y la adopción de medidas de climatización y ventilación.

Además, reclama que, si las dependencias no pueden garantizar unas condiciones dignas, los policías sean trasladados inmediatamente a otras instalaciones.

La organización reclama también al Ministerio del Interior explicaciones sobre quién decidió alojar allí a los agentes, qué evaluación preventiva se realizó antes de ocupar las instalaciones y quién asumirá la responsabilidad por las condiciones denunciadas.