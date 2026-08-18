El vicepresidente socialista de la Asamblea ceutí señala al Ejecutivo: "Nos hemos sentido completamente abandonados por el Gobierno"

Melchor León habla desde una posición poco habitual dentro de su propio partido. El vicepresidente de la Asamblea de Ceuta y representante del PSOE reconoce abiertamente su malestar con la actuación del Gobierno durante la crisis y asegura que la ciudad no puede recuperar la normalidad mientras persista la situación que, según describe, afecta a la vida cotidiana de los ceutíes.

En conversación con José Miguel Azpiroz en 'La Brújula', León reclama medidas urgentes, cuestiona el papel de la Delegación del Gobierno y asegura que ha sufrido represalias a nivel local por mantener públicamente sus críticas.

"Ceuta está por delante de cualquier color político"

Desde el comienzo de la entrevista, León defiende que la respuesta de las fuerzas políticas ceutíes debe mantenerse al margen de las diferencias partidistas. A su juicio, la gravedad de la situación obliga a colocar a la ciudad por encima de cualquier formación.

"Ceuta está por delante de cualquier color político y los suyos están por delante de cualquier sigla", sostiene.

El dirigente socialista considera que quien afronte la crisis desde una perspectiva estrictamente partidista se equivoca. La situación, afirma, exige una posición conjunta de los representantes políticos de la ciudad.

Críticas a la gestión del Gobierno

Azpiroz pregunta a León por la percepción de normalidad que, según el entrevistado, se ha intentado trasladar desde el Ejecutivo mientras la vida cotidiana de muchos ceutíes continúa alterada.

León responde que lo vivido le produce "tristeza" y "desilusión", también por su condición de miembro del PSOE. Explica que ha hablado con comerciantes que aseguran no poder abrir sus negocios y con familias cuyos hijos no pueden desarrollar con normalidad actividades cotidianas.

Como ejemplo personal, relata que su hija, de ocho años, le pregunta por qué ya no puede ir al parque como hacía antes.

El vicepresidente de la Asamblea cuestiona además las cifras difundidas durante los primeros días de la crisis y sostiene que se habló inicialmente de unas 2.000 personas cuando, según su relato, después de 17 días permanecían más de 10.000.

Para León, el Ejecutivo central es quien tiene las competencias para afrontar la situación y debe ofrecer "soluciones urgentes".

"Nos hemos sentido completamente abandonados"

Uno de los momentos más contundentes de la conversación llega cuando Azpiroz le pregunta si se ha sentido abandonado por el Gobierno, por Pedro Sánchez y también por su propia dirección política.

León responde afirmativamente y matiza que el presidente del Gobierno llegó a Ceuta el segundo día de la crisis, no el primero. A partir de ahí, sostiene que durante los siguientes 17 días la ciudad se ha sentido desatendida.

"Nos hemos sentido completamente abandonados", afirma.

El dirigente socialista habla también de una crisis que considera excepcional y utiliza el término "invasión" para referirse a la entrada masiva de personas en Ceuta. Según su relato, la dimensión de lo sucedido no era previsible, aunque sí existían indicios de un repunte de la presión migratoria en los días anteriores.

Señala al delegado del Gobierno como máximo responsable

León sitúa buena parte de sus críticas en la figura del delegado del Gobierno en Ceuta. Considera que es el representante del Ejecutivo en la ciudad y, por tanto, quien debe trasladar a Madrid la situación que atraviesan los ceutíes.

"Para mí, el máximo responsable de esto es el actual delegado del Gobierno", afirma.

El vicepresidente de la Asamblea asegura que ha reclamado públicamente su dimisión y anuncia que continuará haciéndolo. En su opinión, la Delegación no habría trasladado adecuadamente la dimensión de la crisis y su máximo responsable debería haber dado la cara ante la ciudadanía.

León considera además que el delegado ha priorizado su posición política frente a la situación que atraviesa la ciudad.

Marruecos "tiene su parte de culpa"

Preguntado por el papel de Marruecos, León no atribuye toda la responsabilidad al país vecino. Reconoce que Marruecos "tiene su parte de culpa", pero sostiene que España no puede depender de otro Estado para garantizar la seguridad de sus fronteras.

En este sentido, cuestiona la fiabilidad de Marruecos como socio y critica que, según afirma, no se haya llamado a consultas a su embajadora en España durante los 17 días transcurridos desde el inicio de la crisis.

Para el dirigente socialista, lo ocurrido obliga a replantearse la gestión de la frontera y la respuesta del Estado ante situaciones de este tipo.

"No puedo engañar a los que me han votado"

La entrevista también aborda las consecuencias que las declaraciones de León pueden tener dentro del PSOE. Azpiroz le pregunta directamente si ha recibido mensajes desde Madrid o si teme represalias por sus críticas.

León asegura que nadie desde Madrid se ha puesto en contacto con él ni ha recibido represalias de la dirección nacional durante esos 17 días. Sin embargo, afirma haberlas sufrido dentro de la estructura local del partido.

Según explica, el secretario de Organización y el delegado del Gobierno querían que mantuviera un discurso institucional marcado desde Madrid y desde la Delegación.

Él, sin embargo, sostiene que no está dispuesto a hacerlo si considera que eso supone ocultar lo que viven los ciudadanos.

"Yo no puedo engañar a los que son los que me han votado, que son los que me han puesto y que yo soy ceutí", señala.

Apoyo a recurrir a la justicia

Azpiroz también pregunta a León por el anuncio realizado por el presidente de Ceuta, Juan Vivas, de recurrir a la justicia si en el plazo previsto no se pone fin a la situación. El vicepresidente de la Asamblea se muestra favorable a utilizar todas las vías disponibles para defender los intereses de la ciudad.

"Estoy de acuerdo en recurrir a lo que haga falta por defender mi ciudad", asegura.

León insiste en que la prioridad debe ser conseguir que Ceuta recupere su actividad habitual. Habla de un verano perdido, de la suspensión de las fiestas patronales y de las restricciones que afectan a la vida cotidiana.

"Queremos volver a la normalidad, que no estamos, no tenemos normalidad", afirma.

"Necesitamos soluciones ya"

En el tramo final de la conversación, León reivindica la necesidad de que el conjunto de España conozca la situación que, según su relato, atraviesa Ceuta. El dirigente socialista pide al Gobierno que actúe y reclama el respaldo del resto del país. Su mensaje final combina la defensa de la ciudad con una reivindicación de la unidad territorial.

"Queremos que España siga unida a nosotros y que necesitamos la ayuda de todos los españoles", sostiene.

Y concluye con una petición directa al Ejecutivo: "Necesitamos soluciones ya".