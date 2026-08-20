Un bypass permite que puedan potabilizarse hasta 75.000 metros cúbicos de agua en Huesca

La potabilizadora de las balsas del CEEI permite incorporar 15.000 metros cúbicos más de agua a la ciudad de Huesca gracias a un nuevo bypass que entró en funcionamiento el pasado 31 de julio. Hasta ahora, la potabilizadora podía tomar agua de la balsa principal, con una capacidad de 60.000 metros cúbicos. La nueva conexión permite utilizar también la segunda balsa existente, de 15.000 metros cúbicos, por lo que la capacidad conjunta de las dos balsas que puede destinarse a la potabilización alcanza los 75.000 metros cúbicos.

El bypass instalado en el sistema de conexión y bombeo de las balsas hace posible trabajar con ambas y gestionar la entrada de agua en función de las necesidades de cada momento. El sistema incorpora además válvulas motorizadas que permiten controlar la distribución del agua entre las distintas conexiones ampliando el margen de maniobra de la instalación y pudiendo adaptar su funcionamiento a las necesidades del sistema. Las mejoras previstas en estas instalaciones contemplan también la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para su gestión, entre ellas un sistema de realidad aumentada, que se suma a la automatización de diferentes elementos de la red. La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, visitaba ayer estas instalaciones junto al responsable técnico de los Servicios Generales del Ayuntamiento de Huesca, Javier Avellanas.