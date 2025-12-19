La urbanización del centro y el abastecimiento de agua, ejes del borrador de presupuestos

LEER MÁS Los vecinos del número 1 de Santa Clara en Huesca vuelven a sus casas

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Huesca ha presentado hoy su proyecto de presupuestos municipales para 2026, que asciende a 65,6 millones de euros, un 4% menos que este año. El PP justifica ese menor volumen inversor por la liquidación de fondos europeos y la eliminación de la partida para el centro de emergencias, que finalmente asumirá el Gobierno de Aragón, según ha indicado la alcaldesa Lorena Orduna.

Orduna ha destacado que las cuentas se centran en reforzar los servicios públicos, urbanismo y proyectos estratégicos. En palabras de la regidora “reflejan una forma de gobernar basada en la responsabilidad, la planificación y la visión de ciudad del futuro, que responde a un contexto exigente, pero que no renuncia a lo más importante: seguir invirtiendo en Huesca y en la calidad de vida de quienes viven en ella”. Las cuentas se orientan a reforzar los servicios públicos, mejorar las condiciones urbanísticas y de movilidad de la ciudad, fomentar la promoción turística y preparar proyectos estratégicos que se desarrollarán a lo largo de 2026 y 2027. Se trata, en palabras de Orduna, de un presupuesto “equilibrado, realista y plenamente financiado con una idea clave: es un presupuesto de ciudad, para construir desde hoy la ciudad que queremos para el futuro”.

En el capítulo de ingresos, el presupuesto prevé 59,9 millones de euros de ingresos corrientes, con 22,1 millones procedentes de impuestos directos y 20,8 millones en transferencias corrientes, además de 5,7 millones de ingresos de capital. El presupuesto destina 56,9 millones de euros a gastos corrientes, garantizando el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento y la prestación de los servicios municipales. En este capítulo destacan los gastos de personal, que alcanzan los 25,5 millones de euros, y los gastos en bienes y servicios, con 28 millones de euros, lo que permite sostener y mejorar la prestación de los servicios ciudadanos.

En el ámbito social, el presupuesto de Servicios Sociales asciende a 6.254.000 euros, lo que supone un incremento del 6%, reforzando las políticas de atención y apoyo a las personas más vulnerables. Las áreas de educación, juventud e infancia cuentan con 2.264.000 euros, mientras que cultura dispone de 2.553.000 euros 0y deportes alcanza los 5.261.000 euros, con un incremento superior al 22%, consolidando la apuesta por la actividad cultural y deportiva en la ciudad. El presupuesto refuerza de forma notable el área de urbanismo, que alcanza los 3.533.000 euros, con un incremento de más del 60%, orientado a la mejora del espacio público y a la ejecución de proyectos de reurbanización y transformación urbana.

El capítulo de inversiones asciende a 6.700.000. Destacan distintas partidas para la reurbanización de las calles Padre Huesca (755.000 euros), Desengaño (214.000 euros), el entorno de la plaza de Navarra con cerca de un millón de euros y el parque Miguel Servet (367.000 euros). Asimismo, se incluyen 700.000 euros para la primera fase del campo multideporte de la Ciudad Deportiva, 150.000 euros para inversiones en municipios incorporados y 130.000 euros para presupuestos participativos, “porque creemos en una forma de gobernar que escucha, dialoga y comparte decisiones”.

En otras áreas estratégicas, el presupuesto contempla 1,6 millones de euros para la mejora de la red de abastecimiento de agua, una inversión “absolutamente imprescindible” ya que, destaca la alcaldesa, “invertir en agua es invertir en sostenibilidad, en seguridad (con el reciente reglamento firmado con Policía Local), en salud pública y en futuro”; 202.000 euros para la mejora de deficiencias en la biblioteca Ramón J. Sender, 324.684 euros para la adquisición de vehículos del SPEIS, mejorando así la capacidad de respuesta ante emergencias, 219.000 euros para digitalización turística, 200.000 euros para nuevas tecnologías y 112.000 euros para el itinerario Land Art de la finca Beulas; además se contemplan transferencias de capital de 335.000 euros en ayudas a empresas además de un convenio de 40.000 euros para la reparación de los ábsides de San Pedro.

El presupuesto incluye también un apartado especial de 333.000 euros destinados a actuaciones en la plaza Santa Clara, desglosados en 93.000 euros en ayudas de urgencia, 90.000 euros para la instalación y arrendamiento de puntales y 150.000 euros en ayudas a particulares para la rehabilitación del edificio. En este sentido, la alcaldesa apuntaba que “afrontamos una cuestión fundamental para los ciudadanos, la vivienda, con ayudas a la vivienda, especialmente en ámbitos como Santa Clara, donde acompañamos a vecinos y vecinas en procesos complejos pero necesarios”. Respecto a este asunto, Oliván remarcaba que “tanto las ayudas de urgencia como las ayudas específicas de rehabilitación de edificios se van a convertir en un protocolo para que sean aplicables a cualquier caso que se pueda producir en el futuro”.

Recodaba Orduna que estos presupuestos ya no tienen inversiones condicionadas por los programas europeos que “obligaron a un trabajo intenso de reordenación y reorientación” y, por tanto, “ahora reenfocamos las inversiones hacia proyectos estratégicos de la ciudad, con inversiones selectivas, ejecutables y responsables”

En cuanto a la tramitación, el calendario se ha visto ligeramente alterado debido a la situación sobrevenida de la plaza Santa Clara. El próximo martes 23 de diciembre se presentarán las propuestas de los grupos de la oposición, el 26 de diciembre se emitirá el dictamen correspondiente y el 7 de enero el proyecto de presupuestos se elevará al Pleno municipal para su debate y aprobación definitiva.