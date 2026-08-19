Salen a la luz más detalles de la trágica muerte de Hayden Panettiere: la llamada a emergencias y los últimos testimonios de sus vecinos

La actriz Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en la histórica saga de cine de terror Scream, falleció el pasado 17 de agosto a la edad de 36 años, según confirmó su representante a la cadena ABC News. Además, su padre compartió un comunicado en el que no llegaron a trascender las causas de su fallecimiento.

Este martes, apenas unos días después, salen a la luz nuevos detalles acerca de este trágico suceso. La CNN ha informado de que el novio de la actriz y su hermano se encargaron de llamar a emergencias desde un complejo de apartamentos en Carolina del Sur para avisar de que la artista no respondía.

Posteriormente, la oficina forense certificó su fallecimiento. En el propio informe policial, un agente que acudió al lugar confirma que habló primero con Zach Hickerson, quien le contó que se trataba de la novia de su hermano.

Brian Hickerson le mostró al agente una bolsa con los medicamentos de Panettiere, según viene reflejado en el informe, en el que se desvelan numerosos detalles que se encuentran censurados y donde aparece la lista de medicamentos de la actriz y cantante.

Una impactante muerte que ha causado conmoción en el mundo del cine, desde Hollywood hasta Ucrania. El padre fue el encargado de informar públicamente de la pérdida de la actriz y activista, que luchó contra numerosas causas y problemas personales.

Wladimir Klitschko, su expareja y excampeón del mundo de boxeo de peso pesado de Ucrania, publicó en su red social X que su familia está "atravesando un momento de profunda conmoción y dolor", y añadió que ella "construyó una carrera increíble gracias a su inmenso talento, al tiempo que enfrentaba los aspectos más oscuros de una industria muy exigente".

El testimonio de una residente del complejo

Panettiere fue encontrada inconsciente en este complejo residencial en el que se alojaba de manera temporal, según informó la oficina forense. Micah Lee, una residente del complejo, contó que sus gatos comenzaron a comportarse de forma extraña el día del suceso.

En unas declaraciones a la CNN, comparte que escuchó a través de la puerta que una persona se había desmayado, y que recibió un correo electrónico de la administración de la propiedad en el que se solicitaba a los residentes que no hablasen con los medios.

En este correo compartido por Lee a la cadena estadounidense se señala que "ni los residentes ni la administración del complejo están en condiciones de proporcionar información oficial ni de comentar sobre las circunstancias que rodean este asunto" y que "todas las consultas de los medios deben dirigirse a las autoridades policiales correspondientes".