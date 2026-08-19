Las opciones de Daniel Sancho antes de conocer la decisión final: el tribunal de Tailandia ya tiene lista la sentencia

El proceso judicial contra el español Daniel Sancho encara esta semana su recta final tras meses de deliberaciones en los tribunales de Tailandia. Tres años después del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en la isla tailandesa de Koh Phangan, la Justicia de Tailandia se prepara para emitir el fallo sobre los recursos presentados contra la condena a cadena perpetua del español. Fuentes judiciales han señalado que la resolución "no debería demorarse mucho", aunque la fecha definitiva sigue sin conocerse.

Sancho fue condenado el 29 de agosto de 2024 por asesinato premeditado, ocultación del cadáver y destrucción de documentación ajena. Desde entonces permanece recluido en la prisión de máxima seguridad de Surat Thani, al sur de Tailandia.

El Tribunal de Apelaciones de Phuket confirmó formalmente que ya ha redactado la resolución definitiva sobre los recursos presentados por las partes e inició el traslado del expediente por correo postal hacia la corte de primera instancia en Samui para su posterior notificación.

El caso, originado tras el crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta en la isla de Phangan, sitúa de nuevo la atención mediática en las diferentes alternativas que afronta el acusado. Tras ser condenado inicialmente a cadena perpetua al aplicarse un atenuante por su confesión previa, las distintas partes han dejado abiertas tres vías fundamentales antes de que la decisión se lea en audiencia pública.

Repetición de las vistas o pena capital

La primera de las alternativas proviene de la estrategia trazada por el equipo legal que representa a Daniel Sancho. La defensa solicitó en su escrito la anulación del fallo inicial y la celebración de un nuevo juicio con el fin de aportar nuevos testimonios, insistiendo de manera constante en que el fallecimiento de la víctima no respondió a una premeditación, sino a un accidente producido durante un enfrentamiento físico.

En la postura contraria se encuentra la representación legal de la familia Arrieta, la cual presentó su propio recurso exigiendo endurecer la condena hasta la pena de muerte. La acusación fundamentó esta petición en la solidez de las pruebas recabadas durante las investigaciones, las cuales determinaron que el procesado golpeó a la víctima con la intención explícita de matarla antes de proceder a la dispersión de sus restos.

La confirmación de la condena previa

A pesar de haber reclamado el castigo máximo, los letrados de la familia en España reconocen que la opción con mayores probabilidades de materializarse es la confirmación de la pena ya existente. Las dinámicas habituales en la jurisprudencia de los tribunales de apelación tailandeses tienden a ratificar los fallos fijados en primera instancia cuando la investigación previa se da por consolidada.

De cumplirse este escenario previsto por la mayoría de analistas jurídicos, el procesado mantendría de forma definitiva la condena a cadena perpetua dictada en la primera etapa del procedimiento.

Mientras la documentación oficial completa su recorrido entre las instituciones judiciales correspondientes, el joven español permanece ingresado en la prisión de alta seguridad de Surat Thani a la espera de conocer la sentencia definitiva.

Una vida rutinaria en la prisión de Surat Thani

Sancho continúa cumpliendo condena en una celda individual a la espera de que se conozca el veredicto final del caso que ha conmocionado a nuestro país. Según su abogado, Marcos García-Montes, el joven "está muy bien, tanto física como anímicamente".

Su día a día transcurre entre lecturas, ejercicios, sesiones de psicología y la escritura de sus memorias, un proyecto que define como "ilusionante" y en el que relatará tanto los hechos del caso como su vida anterior.