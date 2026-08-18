El futuro de Daniel Sancho ya está decidido: el tribunal tailandés envía la sentencia final a la corte de Samui

El caso de Daniel Sancho encara su tramo final. Tres años después del crimen en el que el español acabó con la vida del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, ahora la justicia del país parece tener decidida la sentencia respecto al caso.

El Tribunal de Apelaciones de Phuket, en el país asiático, confirmó este lunes a la agencia EFE que ya tiene lista la sentencia correspondiente a los recursos presentados. Fuentes judiciales precisaron que "la sentencia está siendo enviada al tribunal de primera instancia", el cual se encargará de resolver formalmente las apelaciones y de remitir el fallo definitivo al Tribunal Provincial de Samui.

En la plataforma web del órgano judicial de Samui, cuya última actualización data de mediados de agosto, el expediente aparece ya registrado como en vías de entrega, sin aclaración de fechas.

Pena de muerte o la repetición del juicio

Las partes implicadas formalizaron sus respectivos recursos meses atrás. La acusación del entorno de Arrieta solicitó elevar el castigo a la pena capital alegando la contundencia de las pruebas recopiladas.

Pese a ello, su abogado, Juan Gonzalo Ospina, señaló a EFE que la familia "confía en que la cadena perpetua se confirme", al ser la tendencia habitual de los tribunales de apelación respaldar los fallos de primera instancia.

Por su parte, la defensa de Sancho reclamó que se celebre una nueva vista o que se repita el juicio y así convocar a nuevos testigos, ya que sostiene que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea.

La resolución de primera instancia consideró probado que Sancho planeó el crimen y "golpeó" a la víctima con "intención de matarla", para posteriormente descuartizar sus restos y dispersarlos por la isla de Phangan.

Aunque el código penal tailandés contempla la pena de muerte para el asesinato con premeditación, la confesión inicial del acusado sirvió como atenuante para rebajar la condena a cadena perpetua, pese a que más tarde Sancho indicase que fue un accidente.

Mientras espera conocer el fallo de la apelación, Daniel Sancho permanece ingresado en la prisión de Surat Thani, un centro de alta seguridad a donde fue trasladado tras dictarse la condena de cadena perpetua en Samui, donde comparte celda con 13 presos.