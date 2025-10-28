La inexplicable publicación en el Instagram de Daniel Sancho: ni su familia sabe el motivo

Un enigmático vídeo ha aparecido en la cuenta oficial de Instagram de Daniel Sancho, el joven español que cumple condena en la prisión tailandesa de Surat Thani por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

El contenido, de más de cuatro minutos de duración, muestra a varias niñas tailandesas entonando un canto en su idioma, grabadas con una realización cuidada y un montaje profesional. No hay texto, descripción, ni ninguna referencia temporal o geográfica. Solo las voces infantiles y un ambiente misterioso del que es complicado sacar conclusiones.

Su familia, sorprendida por la publicación

La rareza de la publicación ha hecho que el vídeo se viralice en cuestión de minutos, generando especulaciones y preguntas sin respuesta. Según recoge 20 Minutos, ni su entorno ni su defensa sabían nada del contenido hasta que fueron contactados por el propio medio y se han enterado a través de esa comunicación. Por tanto, no saben quién ha podido subir el vídeo ni con qué intención.

El enigma se centra ahora en cómo ha podido aparecer ese vídeo en su perfil. Lo más normal es pensar que Daniel Sancho haya pedido a alguien de confianza que lo publique por él.

Más complicado parece que haya tenido acceso directo a internet desde prisión, algo que las autoridades tailandesas prohíben. Todo ello sin descartar un posible ‘hackeo’ de su cuenta.

Por el momento, ninguna de estas posibilidades ha sido confirmada. Mientras tanto, el vídeo sigue activo en su perfil, acumulando reproducciones y comentarios que tratan de descifrar su significado sin éxito.

Una vida rutinaria en la prisión de Surat Thani

Sancho continúa cumpliendo condena en una celda individual, una circunstancia que desmiente la imagen de hacinamiento habitual en las cárceles tailandesas. Según su abogado, Marcos García-Montes, el joven "está muy bien, tanto física como anímicamente".

Su día a día transcurre entre lecturas, ejercicios, sesiones de psicología y la escritura de sus memorias, un proyecto que define como "ilusionante" y en el que relatará tanto los hechos del caso como su vida anterior.