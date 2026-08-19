Los bomberos de la DPZ valoran sumarse a la huelga indefinida

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza valoran la posibilidad de sumarse a la huelga que ya secundan los profesionales de Sarga y de la Diputación de Teruel. Denuncian las condiciones en los parques de bomberos, la falta de personal y problemas con los vehículos, además de la falta de atención generalizada en los servicios públicos.

De esta manera, han solicitado una reunión en la DPZ con un plazo de diez días para empezar las negociaciones. El bombero Luis Sánchez ha explicado que no quieren que los últimos sucesos vuelvan a repetirse, pidiendo a los políticos que se pongan "manos a la obra y que dejen de echar balones fuera" porque merecen un reconocimiento por "tener una profesión de riesgo y que cuesta a veces dar la vida por los demás".

Declaraciones que han tenido lugar durante el minuto de silencio de la mañana de este miércoles por el fallecimiento de un bombero y un trabajador en el incendio de un taller en Calatorao. Se han decretado tres días de luto y las banderas ondean a media asta.