Comienza la huelga indefinida de bomberos forestales con el 100% de servicios mínimos

Hoy ha comenzado la huelga indefinida de los bomberos forestales tras no alcanzar un acuerdo la empresa Sarga con el Gobierno de Aragón. Los profesionales exigen un aumento de la plantilla entre 150 y 200 efectivos para poder reforzar las brigadas terrestres y helitransportadas durante todo el año, lo que mejoraría tanto la capacidad de respuesta como también los tiempos de descanso.

Entre otras reivindicaciones, también solicitan el reconocimiento retributivo de la peligrosidad, esfuerzo físico o toxicidad según la normativa vigente, la retribución de las horas efectivamente realizadas o que la contratación sea de mínimo seis meses para los puestos fijos de vigilancia. Los servicios mínimos son del 100% para responder a cualquier tipo de emergencia.

Desde los sindicatos lamentan que el Gobierno de Aragón no está teniendo acercamientos serios para solucionar este problema, aunque remarcan que en ningún momento van a abandonar a la sociedad aragonesa y estarán listos para actuar ante las incidencias.

Por su parte, los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel también han comenzado este martes una huelga indefinida. Reclaman aumentar la plantilla para garantizar la cobertura de los cuatro parques provinciales cuando tienen que acudir a atender incendios forestales. Actualmente cuentan con unos 118 bomberos y consideran insuficientes los 19 efectivos mínimos establecidos.