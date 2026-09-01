El precio de la vivienda y el crecimiento del empleo ponen a Zaragoza en el foco del talento

La llegada de la gigafactoria de CATL a Figueruelas, su estratégica situación geográfica y el impulso de Aragón como un hub tecnológico en el sur de Europa, hacen de Zaragoza un destino atractivo para la búsqueda de oportunidades laborales y la atracción de talento. Pero es el buen momento del mercado residencial, que se mantiene moderado mientras no deja de subir en el resto de grandes ciudades, el que impulsa la capacidad de Zaragoza para atraer nuevos profesionales.

La directora de financiación hipotecaria del portal UCI, Lorena Zenklussen, destaca que Zaragoza "tiene una posición privilegiada como polo emergente por su capacidad para combinar un dinamismo en el mercado residencial, con precios aún competitivos, con algunos valores tasados por debajo de la media nacional". Esto hace que perfiles cualificados que elijan Zaragoza, perciban ingresos que gracias a la competitividad del mercado inmobiliario "cundan más".

Según el estudio elaborado por UCI, la capital de Aragón presenta oportunidades de crecimiento y atracción de talento que combinadas le dan un posicionamiento muy destacado. "La ubicación estratégica, entre Madrid y Barcelona, es un punto de partida que permite atraer inversiones, centros de datos, logística o empresas tecnológicas que tienen un impulso para la creación de empleo cualificado y atraer nuevos perfiles", señala Zenklussen.