ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

El precio de la vivienda y el crecimiento del empleo ponen a Zaragoza en el foco del talento

Zaragoza figura en el ranking 'Ciudades en auge 2026" elaborado por LinkedIn. La capital aragonesa figura aparece en el tercer lugar de la lista gracias al crecimiento de las oportunidades laborales y de la atracción de talento. La transformación económica que está experimentando y un peso creciente en el mapa empresarial la convierten, junto a un mercado inmobiliario con precios más moderados que en otras grandes ciudades, convierten a Zaragoza en una ciudad que atrae talento.

José Antonio Alaya

Zaragoza |

La llegada de la gigafactoria de CATL a Figueruelas, su estratégica situación geográfica y el impulso de Aragón como un hub tecnológico en el sur de Europa, hacen de Zaragoza un destino atractivo para la búsqueda de oportunidades laborales y la atracción de talento. Pero es el buen momento del mercado residencial, que se mantiene moderado mientras no deja de subir en el resto de grandes ciudades, el que impulsa la capacidad de Zaragoza para atraer nuevos profesionales.

La directora de financiación hipotecaria del portal UCI, Lorena Zenklussen, destaca que Zaragoza "tiene una posición privilegiada como polo emergente por su capacidad para combinar un dinamismo en el mercado residencial, con precios aún competitivos, con algunos valores tasados por debajo de la media nacional". Esto hace que perfiles cualificados que elijan Zaragoza, perciban ingresos que gracias a la competitividad del mercado inmobiliario "cundan más".

Según el estudio elaborado por UCI, la capital de Aragón presenta oportunidades de crecimiento y atracción de talento que combinadas le dan un posicionamiento muy destacado. "La ubicación estratégica, entre Madrid y Barcelona, es un punto de partida que permite atraer inversiones, centros de datos, logística o empresas tecnológicas que tienen un impulso para la creación de empleo cualificado y atraer nuevos perfiles", señala Zenklussen.

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