La terminal del Aeropuerto de Teruel crece en más de 800 m²

Las obras de ampliación del edificio de la terminal del Aeropuerto de Teruel han finalizado este martes con la inauguración de la nueva infraestructura por parte del consejero de Fomento, Octavio López.

La actuación, con una inversión de 1.590.244,58 euros (IVA excluido), añade 815,42 metros cuadrados al edificio para ampliar la sala de comunicación e incorporar nuevos espacios de restauración y servicios. Una ampliación que responde al crecimiento del aeropuerto, que alberga 15 empresas y genera ya cerca de un millar de empleos directos.

La terminal se equipará en los próximos meses con nuevo mobiliario, con una inversión adicional de 307.000 euros.