Entregadas en Huesca las primeras viviendas de La Merced

En Huesca se han entregado este lunes las primeras 27 viviendas de alquiler asequible del antiguo solar del cuartel de La Merced. Cuentan con entre una y cuatro habitaciones, superficies que van de los 35 a los 92 metros cuadrados y un precio de entre 283 y 631 euros mensuales, con garaje y trastero. Viviendas que han sido posible gracias al apoyo de todas las administraciones y que van a dar vida al barrio de San Lorenzo, en pleno centro de la ciudad, como destacaba en la entrega de llaves la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna. La misma aseguraba que La Merced es solo el comienzo de un proyecto más amplio que busca regenerar esa zona de la ciudad.

En la misma línea se ha pronunciado el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, presente en el acto. La segunda y tercera fase se están realizando a la vez y esperan entregarlas en verano de 2027. Entre todas, sumarán 88 viviendas a las que se habrán destinado 14 millones de euros. Además el consejero ha avanzado que la inversión en Huesca seguirá con la idea de terminar la legislatura con 300 viviendas públicas puestas en marcha. Es este sentido ha hecho alusión a las 15 viviendas del Gobierno de Aragón en la zona de Los Olivos.

Esa colaboración se ha demostrado con la participación del Subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo, administración que ha colaborado en esta primera fase con 1’2 millones procedentes de fondos europeos. El mismo señalaba que esperan poder ver pronto las 50 viviendas que el Ministerio va a construir en el solar de la antigua cárcel, también de carácter público y asequible.