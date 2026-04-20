Las viviendas de La Merced en Huesca se adjudicarán a principios de mayo

Las 27 viviendas de La Merced se asignarán a sus adjudicatarios en el mes de mayo. Así lo ha confirmado el consejero de fomento, vivienda, logística y cohesión territorial en funciones, Octavio López, quien ha confirmado que “desajustes administrativos” han retraso dos meses la previsión inicial

Cabe recordar que el procedimiento de sorteo se inició el pasado mes de octubre cuando las viviendas estaban prácticamente terminadas, pero a lo largo de estos meses ha habido que finalizar la obra de urbanización, obtener la licencia de ocupación y la licencia final de suministros eléctricos. Una tramitación administrativa compleja entre el Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Huesca y Endesa. El consejero ha confirmado que de las 27 viviendas de alquiler a precio asequible de la primera fase de La Merced quedan 7 por asignar. Además, ha anticipado que la segunda fase estará en tiempo y forma en el entorno del verano de 2027.

El consejero de Vivienda ha contestado así a las críticas del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca, que había denunciado que seis meses después del sorteo de la primera fase de las viviendas públicas de alquiler accesible del solar de la merced, siguen vacías.