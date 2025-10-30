Adjudicadas las primeras 27 viviendas de La Merced en Huesca

LEER MÁS Las primeras 27 viviendas de La Merced listas para adjudicarse en mayo

El Gobierno de Aragón adjudica las 27 viviendas de la primera fase de La Merced de Huesca. El sorteo, al que concurrían 605 solicitantes, se ha celebrado este jueves en el salón de actos de la DPH a puertas abiertas y ha sido retransmitido en directo por el canal de Youtube del Gobierno de Aragón, para garantizar la máxima transparencia y equidad en la adjudicación.

Estas 27 viviendas de alquiler asequible representan el inicio de una actuación más amplia que contempla la recuperación integral de los terrenos del antiguo cuartel de La Merced. Inmaculada Aured, directora gerente de Suelo y Vivienda de Aragón, ha destacado que se trata de proyecto emblemático que permanecía paralizado cuando el actual Gobierno de Aragón llegó al Pignatelli y que, a través del consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, consiguió reactivar para hacer frente a uno de los principales problemas sociales en España y en Aragón: la falta de vivienda disponible a precio asequible.

Los pisos tienen distintas superficies útiles, que varían desde los 34hasta los 92 metros cuadrados. Son de una hasta cuatro habitaciones, y tienen entre uno y dos baños. El alquiler para cada una de las viviendas oscila entre los 283 y los 631 euros al mes. Inmaculada Aured también ha aclarado que el precio que tendrán los alquileres, en La Merced no superarán los 6 euros por metro cuadrado, mientras que en Harineras el Gobierno de Aragón, se establecerán otro tipo de ayudas para los inquilinos.

Aured también ha recordado que continúan los trabajos de la segunda y tercera fase en la que se incluyen un total de 61 viviendas más. Se prevé que todas las viviendas de La Merced sean una realidad a mediados del próximo año 2026. La directora general de Vivienda, María Pía Canals, ha destacado que Aragón no vivía un sorteo de estas características desde hacía años. “Estamos orgullosos de ver viviendas asequibles en el mercado, cada euro invertido por el Gobierno de Aragón en políticas de vivienda en el territorio es un motivo más de satisfacción, un esfuerzo que se realiza para que también los jóvenes puedan acceder a una vivienda. Agradezco muy sinceramente la colaboración y esfuerzo de Suelo y Vivienda de Aragón y al Ayuntamiento de Huesca”, ha señalado.

Por último, la alcaldesa Lorena Orduna ha subrayado que ha quedado patente la necesidad de este tipo de vivienda que hay en Huesca, tal y como demuestra la cifra de más de seiscientos solicitantes. "Estamos muy contentos de que haya 27 familias que van a poder ocupar esas viviendas en un periodo en breve y esperamos que al año que viene otras muchas familias se puedan ver beneficiadas también, porque no vamos a quedarnos aquí, vamos a seguir pensando en quienes necesitan vivienda y vamos a continuar dando soluciones eficaces y asequibles, ha señalado Orduna.