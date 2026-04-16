El PSOE denuncia que las viviendas de La Merced en Huesca siguen vacías

LEER MÁS Adjudicadas las primeras 27 viviendas de La Merced en Huesca

El PSOE de Huesca ha denunciado que, seis meses después del sorteo de la primera fase de las viviendas públicas de alquiler accesible del solar de La Merced, siguen vacías. En octubre de 2025, y tras reiterados retrasos y anuncios incumplidos por el Gobierno de Jorge Azcón, se celebró el sorteo de estas viviendas de alquiler accesible. Sin embargo, la realidad actual, denuncian los socialistas, es que el proceso de adjudicación no se ha completado y las familias siguen esperando poder acceder a su vivienda.

“El Gobierno del PP está demostrando una absoluta incapacidad para gestionar la vivienda pública”, señalan desde el PSOE, que consideran “inadmisible” que existan viviendas vacías mientras hay demanda real y urgente por parte de la ciudadanía. Para los socialistas, esta situación contrasta con la “única prioridad” del Partido Popular en materia de vivienda: “subir los precios”. En este sentido, recuerdan el intento de elevar los alquileres de vivienda pública de 400 a 900 euros en el entorno de Harineras, una decisión “injustificable y socialmente irresponsable”.

El PSOE recuerda además que el propio Azcón anunció que las viviendas de La Merced estarían adjudicadas en marzo de 2025 y que sus inquilinos podrían entrar a vivir en mayo de ese mismo año, compromisos que, subrayan, “han quedado en papel mojado”. Ante esta situación, el concejal socialista Fernando Sarasa ha anunciado que su grupo llevará una iniciativa al próximo Pleno municipal. “Vamos a exigir la adjudicación inmediata de las viviendas de la primera fase de La Merced para poner fin a este despropósito en la gestión.”, ha afirmado, “y que el proceso de adjudicación de la segunda fase se desarrolle con criterios de agilidad, transparencia y eficacia, justo lo contrario de lo que estamos viendo hasta ahora”.

Sarasa defiende que este proyecto es fruto de la planificación del anterior gobierno socialista y reivindica el modelo de vivienda pública del PSOE “frente a la parálisis y las políticas excluyentes del Partido Popular”. “Ante quienes convierten la vivienda en un negocio, el PSOE seguirá defendiendo su función social y el derecho de la ciudadanía a acceder a un hogar digno”, concluye