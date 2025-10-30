AERONÁUTICA

El hangar de Educación operará en el aeropuerto de Teruel en 2026

De esta manera se podrán completar los estudios relacionados con el campo de la aeronáutica, que en estos momentos se centran en el montaje de motores de turbinas. Una formación que hasta ahora se está desarrollando en el instituto Segundo de Chomón.

Teruel |

III Feria de la FP Dual en el centro de San Juan | Cámara de Comercio de Teruel

El hangar de Educación en el aeropuerto de Teruel estará operativo a lo largo de 2026. De esta manera se podrán completar los estudios relacionados con el campo de la aeronáutica, que en estos momentos se centran en el montaje de motores de turbinas.

Una formación que hasta ahora se está desarrollando en el instituto Segundo de Chomón, pero que el director provincial de educación, José Luis Castán, confía en que pueda trasladarse al aeropuerto "a partir del curso que viene".

Unas declaraciones que Castán ha hecho con motivo de la tercera feria de Formación Profesional Dual, que se celebra hoy en el centro de San Julián con la participación de 34 empresas y 10 institutos de toda la comunidad autónoma

El presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Santa Isabel, ha subrayado que "la FP está siendo la salvación para el sector industrial de la provincia".

