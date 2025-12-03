El aeropuerto de Teruel ha recibido más de 115 millones del FITE

El aeropuerto de Teruel ha recibido más de 115 millones de euros del fondo de inversiones de Teruel desde el año 2007. Así lo ha destacado el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, que ha visitado esta mañana las instalaciones turolenses.

España ha destacado que el éxito del proyecto "se debe en buena medida a la colaboración público-privada y el empuje que está recibiendo por parte de todas las administraciones".

España también ha confirmado que en los próximos días se aprobará el decreto para dar salida al FITE de 2025 antes de que finalice el año.