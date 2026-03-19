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El aeropuerto de Teruel recibe 15 aviones de Oriente Medio

Son trece Airbus A330, un Airbus A350 y un Boeing 747, todos ellos modelos de gran capacidad utilizados en vuelos de largo recorrido.

Redacción

Teruel |

AVIONES QATAR
El aeropuerto de Teruel recibe 15 aviones de Oriente Medio | Gobierno de Aragón

El Aeropuerto de Teruel ha recibido en los últimos días 15 aviones procedentes de Doha debido al conflicto en Oriente Próximo.

Una docena pertenecen a Qatar Airways y han sido trasladados desde su base en Catar, mientras que los otros tres corresponden a distintas compañías aéreas internacionales que también han optado por reubicar sus aeronaves en un entorno seguro.

Para el consejero de Fomento, Octavio López, su llegada confirma "la capacidad del aeropuerto turolense para acoger operaciones de estacionamiento y mantenimiento de alto nivel".

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