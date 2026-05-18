Wizz Air volará a Milán-Malpensa desde Zaragoza a partir de septiembre

La aerolínea Wizz Air volará desde el aeropuerto de Zaragoza a Milán-Malpensa a partir del 15 de septiembre y hasta el 31 de marzo. Una nueva conexión que el Gobierno de Aragón espera mantener más allá de esa fecha, y que sirve para paliar la pérdida de servicios de Ryanair. Los billetes se pondrán a la venta la semana que viene.

Gracias a los nuevos vuelos, se multiplicarán las opciones de viaje a otros destinos internacionales desde Milán, ciudad con la que Zaragoza quedará conectada prácticamente a diario. A los nuevos vuelos de Wizz Air a Malpensa los martes, jueves y sábados se suman los que ya se ofrecen a Bérgamo los lunes, miércoles y viernes.

El consejero de Fomento, Octavio López, ha explicado que están en conversaciones con el Ayuntamiento de Zaragoza y varias aerolíneas para seguir reforzando el aeropuerto de la capital. En ese sentido, se atenderán las necesidades de los ciudadanos, pero también de las grandes empresas que se han instalado o que se van a instalar en Aragón y que requieren trabajadores de otros países.

López espera que AENA facilite ese trabajo en adelante. De momento, no ha sido así. La subida de tasas que la entidad aplicó a aeropuertos menos rentables como el zaragozano obligó a Ryanair a reducir sus vuelos desde Zaragoza. Para tratar nuevas conexiones y retos para convertir el aeropuerto en una instalación “mayor de edad”, próximamente, representantes de AENA se reunirán con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y miembros del ejecutivo autonómico.

En cualquier caso, el consejero ha adelantado que, antes de que acabe el verano, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, anunciarán nuevas conexiones aéreas.