Sanidad abre una consulta para elegir la ubicación del Royo Villanova

LEER MÁS Zaragoza busca ubicación en la margen izquierda para el nuevo Royo Villanova

El departamento de Sanidad ha abierto una consulta pública para elegir la ubicación del nuevo hospital Royo Villanova de Zaragoza. Proponen situarlo frente a la Academia General Militar, en el barrio de San Gregorio, en la Ronda de Boltaña o en la carretera de Cogullada. Los representantes del Consejo de Salud de Aragón tendrán un mes de plazo para escoger la ubicación que consideren más adecuada.

Así lo ha trasladado el consejero de Sanidad, Ángel Sanz, tras la reunión del pleno de este consejo del que forman parte asociaciones de pacientes, sindicatos, empresarios o entidades locales. El objetivo es tomar la decisión de forma consensuada para evitar quejas como las que ha provocado, por su ubicación, el nuevo hospital de Teruel. Sanz ha valorado las ventajas de las distintas ubicaciones, como las conexiones en tranvía, con la carretera de Huesca o la proximidad al DAT Alierta.

La consulta sobre la ubicación se analizará en una nueva reunión del pleno dentro de un mes. El consejero – en alusión a la gestión de gobiernos anteriores del PSOE – asegura que el nuevo Royo Villanova no tardará quince años en construirse.

Detalles del hospital

El ejecutivo se pone en marcha para impulsar esta legislatura la h obra de este hospital cuyo plan funcional ya se dio a conocer hace algunos meses. Se plantea un nuevo hospital universitario y general, con más especialidades. Así, la superficie aumentará de los 28.000 m2 del actual hospital a 78.000 m2 en el nuevo, mientras que el número de camas pasará de 258 a 356.