Un espectáculo de video-mapping recorrerá este sábado la historia de Huesca

La programación cultural “Huesca, la ciudad de los cuatro nombres” pondrá el broche final a esta edición este sábado 5 de septiembre con un gran espectáculo de video-mapping. La plaza de la Universidad acogerá, a partir de las 22’30 horas, “Bolskan, Osca, Wasqa, Huesca. Historia de una ciudad”, una propuesta que combinará actores, música en directo y vídeo-mapping para realizar un recorrido por algunos de los acontecimientos más significativos de la historia de Huesca.

A través de diferentes recursos escénicos y audiovisuales, el espectáculo permitirá al público viajar por las distintas épocas que han construido la identidad de Huesca, acercándose a una ciudad que, a lo largo de los siglos, ha sido conocida como Bolskan, Osca, Wasqa y Huesca.

El espectáculo, que se estrenó el año pasado, será libre y supondrá una oportunidad de descubrir, de una forma diferente, los principales acontecimientos que han marcado el devenir de la capital oscense. Con este espectáculo finalizará una nueva edición de “Huesca, la ciudad de los cuatro nombres”, una programación que arrancó el pasado 21 de julio y que ha puesto en valor el patrimonio histórico y cultural de Huesca a través del teatro, la danza, el humor y las visitas guiadas.