Aragón cuenta con un equipo de combate medieval

El combate medieval es un tipo de deporte de contacto que se practica tal y como se hacía en la Edad Media: con el uso de armaduras, con espadas sin filo ni punta y con armas y técnicas de la época tal y como explica Miki Pantaleón, miembro del equipo Mañowar, de El Burgo de Ebro. Esta disciplina deportiva no está muy extendida, pero en Aragón está este grupo que, además, ha representado a España en el Copa Mundial de Combate Histórico Medieval que se ha celebrado en Praga.

Pantaleón asegura que esta disciplina está muy bien documentada, de hecho, en el grupo no todos los miembros realizan combate, también hay historiadores y escuderos que les acompañan, aunque no luchan. Es tal el grado de implicación que en los torneos se puede descalificar por llevar algún elemento que no se ajusta al rigor histórico. Las armaduras, con todo lo que conllevan, pueden pesar hasta 30 kilos.

En el combate medieval hay luchas de cinco contra cinco, diez contra diez y hasta treinta con treinta, explica Miki Pantaleón. Ya que tener en cuenta que, cuando no estaban en el campo de batalla, los soldados tenían que practicar y esta era una forma. Son todo luchas a pie, no a caballo.