Sánchez reclama una reflexión a los medios para la regeneración que propone: "No lo voy a poder hacer solo"

Pedro Sánchez insiste en que hay una "maquinaria del fango" por parte de la derecha y lo que denomina "pseudo medios" a la que es "muy difícil enfrentarse". "Asumí liderar el proceso, no monopolizarlo", ha asegurado el presidente en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha dicho que confía en la Justicia, en la separación y en los propios medios, aunque reclama una "movilización" para protestar "contra las malas praxis y la utilización de las mentiras".

El presidente del Gobierno también ha comentado que ha sufrido "lawfare" en el pasado y que es "lamentable no escuchar al PP decir 'lo siento, cometí un error'". Sobre las diligencias a Begoña Gómez, ha comentado que, en un caso de corrupción como el 'caso Koldo', ha actuado "con la máxima determinación": "Quien haya hecho algo, que pague, pero confío en que las personas inocentes sean declaradas inocentes. Hasta los propios denunciantes, Manos Limpias, dijo que había información no contrastada y que tendrían que ser esos pseudo medios los que justificaran".

Sánchez también afirma que ve "injusto" abrir el debate sobre la actividad de la pareja de un presidente "en base a bulos y desinformación" y añade que tiene que responder "ante acusaciones que no están probadas".

En este sentido, ha dicho que estos días se ha puesto sobre la mesa un "debate necesario" y que no tiene "todas las respuestas" para afrontar una "causa que es nacional", al mismo tiempo que ha reclamado un "debate" para que la ciudadanía "sea consciente de rechazar la conducta de pseudo medios": "No lo voy a poder hacer solo. Necesitaré al Parlamento, me gustaría que el poder judicial abrazara la idea de la regeneración, y también en los medios de comunicación".

Sobre la renovación del CGPJ, Sánchez señala que, "si el PP continúa con el secuestro", el Parlamento "necesitará mecanismos para sacar adelante esta situación": "La responsabilidad del Gobierno será la de renovar el CGPJ".

Por último, ha sostenido que no conocía la existencia del CIS sobre el impacto de su carta: "No tenía conocimiento de que se iba a hacer esa encuesta. Más allá del impacto electoral o no, yo tenía que hacer reflexión personal". Además, ha zanjado que el proyecto del PSOE "trasciende" a su persona y se encuentra con "ánimo" de seguir estos tres años de legislatura y más "si los españoles dan su voto".