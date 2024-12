La cuestión de confianza de Puigdemont a Sánchez no dura ni 24 horas: "Hagan el trabajo que tienen que hacer"

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha dejado escapar la oportunidad de pedir nuevamente al presidente del Gobierno que se someta a una cuestión de confianza, tal y como anunció Puigdemont el lunes. No ha habido ni rastro de esta propuesta en su cara a cara con Pedro Sánchez durante la sesión de control de este miércoles.

Lo que esta semana ha sido uno de los temas más candentes en actualidad política no ha durado ni 24 horas, aunque eso sí, Junts no afloja la cuerda contra Sánchez. "El día de su investidura le decíamos que era responsabilidad suya encontrar la manera de rescatar el marco que habíamos acordado. También le sugerimos que no tentara a la suerte con Junts; sabe perfectamente que no vamos de farol", ha señalado Nogueras.

La portavoz de Junts le ha recriminado al presidente del Gobierno que "no se presentó a las elecciones españolas para dar estabilidad a ningún gobierno español, y menos a un gobierno español que no cumple con Cataluña, sea del color que sea. Están en números rojos".

Ante las críticas, Pedro Sánchez ha defendido los avances que ha logrado el Ejecutivo en materia económica y afirma que "el Gobierno de España va a cumplir con todos los compromisos" que mantiene "con los grupos parlamentarios", los cuales ha recordado que "son públicos y transparentes".

No ha sido suficiente, no para el partido de Puigdemont, que le ha exigido que transfiera a Cataluña las competencias acordadas y ejerza la diplomacia para aprobar en Europa la oficialidad del catalán. "Estamos haciendo lo que nadie más se atreve a hacer, exigirles que muevan el culo y hagan el trabajo que tienen que hacer en Cataluña", ha sentenciado Nogueras.

Rufián: "Junts hará presidente a Feijóo"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha afirmado que "tarde o temprano, Junts hará presidente" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y lo hará utilizando "la vía que sea".

En declaraciones a los medios a su llegada al pleno del Congreso, Rufián ha dicho que conoce "mucho" a Junts y se ha mostrado "absolutamente convencido" de que la formación catalana apoyará una opción para que Feijóo sea jefe del Ejecutivo.

"Simplemente está allanando el camino, tanto en Cataluña como aquí", ha aseverado el líder de ERC, quien ha matizado que Junts aún no ha dado el paso porque "no se atreven".

Por otro lado, Rufián ha confirmado la participación de ERC en la reunión de esta tarde que el Ministerio de Hacienda ha convocado con los grupos parlamentarios para negociar el futuro impuesto a las grandes energéticas y no ha querido entrar a valorar la ausencia del PNV, que ayer anunció que no participaría.

Sobre el acuerdo alcanzado el lunes por el PP y Junts para eliminar el impuesto sobre producción energética y cuya tramitación parlamentaria pararon ayer el PSOE y Sumar a la espera de poder revertir la situación, Rufián se ha limitado a decir que su partido está dispuesto "a seguir negociando" para "ayudar al consumidor, no al PSOE".