Feijóo pide a Sánchez que rectifique: "Denuncia bulos mientras los lanza contra mí"

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este lunes una rectificación a Pedro Sánchez después de sus declaraciones en una entrevista en TVE en las que el presidente del Gobierno ha acusado al líder del PP de decir que Begoña Gómez debía "quedarse en casa sin trabajar".

"El planteamiento que he escuchado por parte del señor Feijóo es bastante interesante porque abre la puerta a un debate que creo que había sido superado en nuestro país. El señor Feijóo ha dicho textualmente que lo que debía haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. Yo respeto a aquellas mujeres y familias que libremente deciden cuidar a sus hijos, quedarse en casa, pero la España por la que yo trabajo, la España del siglo XXI y la familia en la que creo y quiero que crezcan mis hijas es una en la que las mujeres no tengan que renunciar a su carrera profesional por la de su marido", ha explicado Pedro Sánchez durante su entrevista en TVE.

Al término de la entrevista, Alberto Núñez Feijóo ha exigido la rectificación del presidente del Gobierno a través de la red social X (antes Twitter) asegurando que "jamás he dicho que ninguna mujer se quede en casa, tampoco la suya".

El líder del PP ha adjuntado un vídeo de la entrevista del pasado miércoles en 'La Brújula', con Rafa Latorre, en el que dice que "evidentemente" no hay que pedir a la pareja del presidente o presidenta del Gobierno que no trabajo, pero "lo que sí le voy a pedir es que no tenga contratos con la administración pública".

"Si tiene sponsors para hacer su trabajo, y resulta que esos sponsors son posteriormente adjudicatarios de la administración pública, no lo voy a consentir", desarrolló Feijóo en 'La Brújula'.

"Ninguna mujer de ningún presidente del Gobierno se ha visto envuelta en la situación en la que están el señor Sánchez y su pareja (...) Si el presidente del Gobierno quiere proteger a su familia debe dar una explicación en el Congreso", sentenció.