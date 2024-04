Sánchez explica que con su parón de cinco días buscaba "indirectamente" la "respuesta de la ciudadanía"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho "autocrítica" por no haber "actuado antes" ante lo que considera que no es debate ni "crispación" política sino "agresión" no solo contra él y su familia sino antes contra otros "políticos de izquierdas y sus parejas", gentes de la cultura, intelectuales y periodistas.

En una entrevista en TVE ha reconocido que no ha prestado "suficiente atención" a un problema que no afecta solo a la sociedad española sino a las democracias de todo el mundo.

Ha explicado que en su reflexión y en su decisión fue "clave" la madrugada del sábado después de la "movilización masiva" coincidiendo con el Comité Federal del PSOE y otros actos y escritos "en favor de proteger la democracia" y hacerse consciente de que no es algo "que me afecte a mí personalmente" sino a la convivencia de todos los ciudadanos, lo que le hizo ver que "hay mucha ciudadanía que ha decidido decir basta, que que no podemos seguir con esta maquinaria del fango que está inundando" la actividad política.

Ha precisado también que su mujer conoció el contenido de la carta después de hacerla pública y que le pidió que no dimitiera, "pero era algo que tenía que responderme a mí mismo".

Ha alertado además de que los "bulos" y las "denuncias falsas" son un problema para los medios de comunicación y también para el Poder Judicial, porque lo que hacen es "contribuir a minar la credibilidad y el prestigio de una institución tan básica" para la democracia.

"Esos cinco días los necesitaba yo y la propia ciudadanía (...) No es un tema que me afecte sólo a mí personalmente; es un tema que afecta a la democracia", ha recalcado antes de señalar que se trata de un debate que ha entrado en los hogares españoles.

Ha destacado que la reflexión de los últimos cinco días también era necesaria para abrir un debate en la ciudadanía sobre la deriva de la democracia ante" la maquinaria del fango, el acoso y la difamación" de algunos partidos políticos, asociaciones y medios de comunicación.

"El drama que tenemos es que encontramos en frente a unos partidos políticos y unos 'pseudomedios de comunicación' que están en la destrucción del adversario. Aquí no hay crispación, hay una agresión", ha asegurado y ese sentido no duda que es consciente que tanto el PP como Feijóo van a redoblar "el acoso y la campaña de difamación" contra él y su familia, tras su declaración de este lunes: "Con los diputados, líderes parlamentarios de la oposición, por supuesto que sí, voy a hablar con todos ellos (...) pero escuchando a Feijóo sé por dónde va a ir. Estoy convencido de que esta persecución, este acoso, se va a redoblar, no van a parar", ha afirmado Sánchez, que ha criticado que la derecha lo presente como el "enemigo de la democracia".