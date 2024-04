Pedro Sánchez no dimite como presidente del Gobierno: "He decidido seguir con más fuerza si cabe"

LEER MÁS Así han sido los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez: manifestaciones y a la espera de la comparecencia

Pedro Sánchez ha anunciado a través de una declaración institucional que seguirá en el cargo como presidente del Gobierno. Este lunes terminaban los cinco días de plazo que el propio Sánchez se había dado para comunicar su continuidad o no en el cargo. El presidente se había tomado estas jornadas de reflexión ante la campaña de "acoso y derribo" que considera que han tomado contra él y su familia, con las diligencias abiertas a su mujer, Begoña Gómez, como detonante de la situación. Así lo anunció en una "carta a la ciudadanía" a través de su cuenta de Twitter, en la que publicó el documento y emplazó a la población hasta este lunes.

"En la carta planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace años sufría mi familia. Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Si aceptamos todos como sociedad que la acción política permite el ataque indiscriminado, entonces no merece la pena (...) Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento de las personas que uno más quiere y respeta. Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar. Sé que la carta que les envié pudo desconcertar, no obedece a ningún cálculo político", ha comenzado Sánchez en su declaración institucional en el Palacio de Moncloa.

"Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe. Esto no va del destino de un dirigente en particular".

El presidente del Gobierno ha continuado diciendo que "duele vivir esta situación" y que no ha tenido más remedio que "detenerse para avanzar": "Duele vivir esta situación. Vivimos en una sociedad donde se nos exige mantener la marcha a toda costa, pero hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse y decidir por dónde queremos caminar. He actuado desde una convicción clara (...) He dado este paso por motivos personales, responde a valores troncales de una sociedad familiar como es la española. No es una cuestión ideológica, hablamos de respeto y principios que van más allá de las opiniones políticas".

Llamamiento a la sociedad para "defender la democracia"

"Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito parará. Es grave, pero no es lo más relevante. No es lo importante, lo trascendente es que queremos agradecer las muestras de solidaridad y empatía que hemos recibido. Me van a permitir un agradecimiento a mi querido PSOE. Gracias a esa movilización, que ha influido en mi reflexión y que vuelvo a agradecer. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente del Gobierno", ha desvelado Sánchez, que también ha insistido en que esto "no va del destino de un dirigente", sino de "decidir qué tipo de sociedad queremos ser".

Sánchez ha subrayado que se ha dejado que "el fango contamine la vida pública", al mismo tiempo que ha hecho un llamamiento a la sociedad para "volver a ser ejemplo" y ha señalado que es el momento de "mostrar al mundo cómo se defiende la democracia".