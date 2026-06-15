Finalizan las obras de la Facultad de Medicina de Huesca que se estrenarán el próximo curso

Tras un año y medio de obras, ya está lista la Facultad de Medicina en Huesca. La antigua Residencia Provincial de Niños ha sido rehabilitada y transformada para albergar alumnos y profesores a partir de septiembre. Se trata de una actuación estratégica para la ciudad y el conjunto del Alto Aragón, tanto por su dimensión universitaria como por su impacto social, sanitario y territorial.

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha realizado hoy una visita al edificio junto al diputado de Obras, Álvaro Bescós, y representantes de la que ha sido la empresa contratista Construcciones Mariano López Navarro. La actuación ha sido financiada por la Diputación de Huesca, el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con fondos europeos PIREP.

La intervención del edificio, propiedad de la Diputación de Huesca, ha contado con un presupuesto de adjudicación de 8 millones de euros, 3,1 aportados por la Universidad de Zaragoza, con fondos del Gobierno de Aragón procedentes del Plan de Inversiones en Infraestructuras y Equipamiento, para la obra y 1’5 millones de euros más para equipamiento. Además, la rehabilitación ha contado con una subvención de 3 millones de euros procedentes de fondos europeos PIREP, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que gestiona el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Con la recepción de las obras, Huesca da un paso decisivo para acoger el grado completo de Medicina en la ciudad. La inauguración oficial y la puesta de largo del nuevo espacio universitario llegarán en septiembre, coincidiendo con el inicio de las clases y la entrada de los estudiantes en el edificio.

Moderno equipamiento

El nuevo equipamiento incorpora ocho aulas teóricas, cinco laboratorios docentes y un área de simulación clínica integrada por dos aulas de simulación, cuatro espacios de enfermería, una enfermería de doble espacio, almacén y sala de control. Además, contará con despachos, salas de reuniones, zonas comunes, espacios de descanso, cafetería y servicios complementarios.

Uno de los aspectos más relevantes de la actuación ha sido su apuesta por la eficiencia energética y la sostenibilidad. El edificio se ha concebido con criterios de consumo de energía casi nulo, mediante la mejora pasiva de la envolvente, sistemas activos de alta eficiencia, geotermia, aerotermia, suelo radiante, instalación fotovoltaica, iluminación LED, sensores de calidad ambiental y gestión centralizada de consumos. El proyecto ha obtenido la certificación provisional BREEAM con clasificación “Muy Bueno”.