Avanzan en plazo las obras de la nueva Facultad de Medicina en Huesca

LEER MÁS Día histórico para Huesca con la primera piedra de la futura Facultad de Medicina

Avanzan en plazo las obras de la antigua Residencia de Niños que será la sede de la nueva Facultad de Medicina de Huesca. El presidente de la DPH, Isaac Claver; la consejera de Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés; la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea; la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; y el subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo, han realizado hoy una visita institucional a estas obras.

La rehabilitación de este inmueble supone una inversión de 7,3 millones de euros, de los que tres proceden de fondos europeos, otros tres del Gobierno de Aragón y el resto lo aporta la Diputación Provincial. Para el presidente de la institución provincial, Isaac Claver, que el grado de Medicina pueda cursarse completo en Huesca "es un sueño hecho realidad". Claver destacaba la importancia de estas obras no sólo por suponer una gran inversión sino por su mayor impacto social y educativo en el territorio.

La consejera de Universidad, Claudia Pérez, subrayaba que la DGA ha apostado por incrementar de plazas en los estudios de Medicina para paliar la problemática para cubrir plazas sanitarias en hospitales y centros de salud. La consejera espera que los estudios de Medicina del campus de Huesca "sirvan para atraer y retener el talento en nuestro territorio".

Se ha ejecutado un 40% de las obras, se han realizado trabajos de estructura y cimentación, más de la mitad de la cubierta ya está terminada y se realizan obras también en el interior de las aulas. La previsión es que las obras finalicen el año que viene y que posteriormente el Gobierno de Aragón acometa el equipamiento, al que se destinarán 1,5 millones, tal y como han indicado la consejera y la rectora de la Universidad Rosa Bolea.

Bolea ha informado además de otro proyecto liderado por el Gobierno de Aragón para implantar unos laboratorios biosanitarios en los espacios de la antigua sede de la facultad de Medicina en Huesca