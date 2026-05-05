Los centros de AWS en Villanueva y Huesca se construirán en cuatro años

Los centros de datos que Amazon Web Services proyectará en Villanueva de Gállego y Huesca, dentro de la primera ampliación anunciada, estarán construidos en cuatro años y las obras empezarán en los próximos nueve meses, según está recogido en el Plan de Interés General que aprobó ayer el Consejo de Gobierno.

En el caso de Villanueva de Gállego, se instalarán en dos emplazamientos que ocuparán 13 y 68 hectáreas. En Huesca, se construirá en Walqa y abarcará 69 hectáreas.

Los mismos plazos podría cumplir el centro de El Burgo de Ebro, que se aprobará previsiblemente a finales de este mes. Queda pendiente el centro de La Cartuja, que todavía está en proceso administrativo.

Estos cuatro emplazamientos forman parte de la primera ampliación, aunque la compañía ya ha anunciado una segunda en Huesca, San Mateo de Gállego y La Puebla de Híjar. Se suman a los tres que ya están operativos en Huesca, San Mateo de Gállego y El Burgo de Ebro.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Así, la inversión de la compañía asciende a 33.700 millones de euros en nuestro territorio. El consejero de Logística, Octavio López, asegura que se están trabajando “adaptándose a las peticiones de la empresa” para cumplir los plazos y materializar esa inversión total. El horizonte para el conjunto de estos centros de datos es a 10 años vista.