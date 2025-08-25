Aprobado el PIGA para los cinco centros de datos de Amazon en Aragón

El Gobierno de Aragón ha aprobado el Plan de Interés General que permite ampliar los centros de datos de Amazon, proyectados en Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca, así como impulsar sus centros de medida en La Sotonera, Villanueva y Zaragoza. Sin embargo, el centro de datos de La Cartuja está pendiente de la reparcelación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. La inversión total es de 15.700 millones de euros, y en 10 años Amazon Web Services prevé crear más de mil empleos.

Por otro lado, el macrocentro de datos Rhodes de Blackstone en Calatorao ha pasado la aprobación inicial. Ahora se abre el proceso de información pública y alegaciones para este proyecto, que prevé generar 1.400 empleos directos con una inversión de 7.500 millones de euros. Octavio López, el consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, ha destacado la celeridad de estas tramitaciones: "es una maquinaria administrativa y política en marcha, sin freno".

Obstáculos en la construcción de vivienda

Los proyectos de construcción de vivienda en Jaca y Sallent de Gállego se han quedado desiertos por la falta de interés de las constructoras. El único adjudicatario para edificar 18 viviendas en Jaca renunció al concurso, mientras que para los 60 alojamientos de Sallent no se ha presentado ninguna oferta.

El consejero de Fomento ha garantizado que van a modificar los proyectos para hacer frente a la escasez de vivienda en zonas turísticas del Pirineo antes de que termine la legislatura, incluso colaborando con el Colegio de Arquitectos de Aragón. "Cuando el mercado está tan restringido, tenemos que hablar personalmente con los arquitectos para ver qué arquitectos están en disposición de llevar adelante la ejecución de estos importantes proyectos para estas importantes actuaciones en los municipios turísticos".