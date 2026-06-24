Destinos en un Click

El mejor destino fotográfico con Beatriz Pitarch

Un destino, cientos de fotografías. Todas son pocas para recordar un viaje o un momento en el que se ha sido feliz. Beatriz Pitarch comparte en Destinos en un Click, no sólo trucos sino también destinos únicos en los que captar cada momento.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Beatriz Pitarch
Beatriz Pitarch | Lourdes Funes Cardiel

Uno de los mejores recuerdos de un destino es una bonita foto que recuerda todo lo vivido en ese lugar. Y para sacarle todo el partido, nuestra fotógrafa y viajera, Beatriz Pitarch nos cuenta algunos secretos de cómo hacer de ese momento algo inolvidable. Pero no sólo eso, también nos lleva a lugares tan fotogénicos como Austria, los lagos rosas que hay por el mundo, China, Singapur o propuestas para una Luna de Miel.

Todos los secretos y lugares únicos los puedes volver a descubrir en los #DestinosenunClick que Beatriz Pitarch ha compartido con todos los oyentes de Gente Viajera Aragón en esta temporada 2025-2026:

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