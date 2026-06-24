El mejor destino fotográfico con Beatriz Pitarch

Uno de los mejores recuerdos de un destino es una bonita foto que recuerda todo lo vivido en ese lugar. Y para sacarle todo el partido, nuestra fotógrafa y viajera, Beatriz Pitarch nos cuenta algunos secretos de cómo hacer de ese momento algo inolvidable. Pero no sólo eso, también nos lleva a lugares tan fotogénicos como Austria, los lagos rosas que hay por el mundo, China, Singapur o propuestas para una Luna de Miel.

Todos los secretos y lugares únicos los puedes volver a descubrir en los #DestinosenunClick que Beatriz Pitarch ha compartido con todos los oyentes de Gente Viajera Aragón en esta temporada 2025-2026: