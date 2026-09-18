La UZ sacará a licitación las obras de Medicina este otoño

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha anunciado en el inicio del Año Universitario 2026-2027 que el arranque de la reforma de la facultad de Medicina de Zaragoza será una realidad este curso. En colaboración con el Gobierno de Aragón se ha articulado una herramienta que permitirá licitar las obras, previsiblemente entre octubre y noviembre, sin tener que esperar al nuevo modelo de financiación que todavía está en negociación para entrar en vigor en 2027. La cuantía para esta reforma ascendería unos 37 millones de euros. Bolea agradece el trabajo realizado que permitirá comenzar muy pronto esta obra tan esperada.

Precisamente sobre ese nuevo modelo de financiación, el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcon, ha asegurado que desde el Departamento de Educación están negociando con la Universidad de Zaragoza para rubricar el acuerdo antes de que finalice el año, ya que la fecha límite es el 31 de diciembre. Confía en que este modelo permita continuar con el buen funcionamiento de la institución universitaria, de la que se siente profundamente orgulloso.

LOS ESTUDIANTES EXIGEN LA REAPERTURA DEL COLEGIO MAYOR SANTA ISABEL

Durante el acto de apertura del año universitario varios colectivos estudiantiles se han movilizado a las puertas del edificio Paraninfo, para exigir la reapertura del Colegio Mayor Santa Isabel, que cerró en 2021. Critican que se promuevan las residencias privadas y que se desperdicie la oportunidad de volver a abrir esta instalación, que permitiría aliviar el problema de la vivienda que enfrentan los estudiantes con altos precios y escasa oferta.

El coordinador de estudiantes en defensa de la Universidad, Mario Duque, lamenta las excusas que constantemente les remite la UZ, que ni siquiera ha elaborado un informe de necesidades. La rectora, Rosa Bolea, ha asegurado que se está estudiando la reapertura de ese Colegio Mayor, pero matiza que el presupuesto no es infinito.