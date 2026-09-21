Finalizada la primera promoción del plan "Más Vivienda, Mejor Turismo"

La inversión ha superado los tres millones de euros. De ellos, 700.000 euros corresponden a fondos europeos y 2,4 millones de euros al Gobierno aragonés. Esas viviendas se han habilitado en el edificio conocido como El Carrascal, en la urbanización La Estapa. El Ayuntamiento inicio estos trabajos, pero se quedó sin financiación. Por eso, negoció con el Gobierno aragonés su entrada en el Plan Más Vivienda. Su alcalde, Luis Terrén, destaca la colaboración entre instituciones de distinto signo político para sacar adelante el proyecto. En octubre, el Gobierno aragonés publicará las bases para los trabajadores del sector que quieran aplicar a estas viviendas y podría entrar a vivir en el segundo trimestre de 2027.

Este plan para facilitar pisos de alquiler asequible a los trabajadores cuenta con una inversión global de 90 millones de euros. En total, el Gobierno aragonés construirá 468 vivienda en 435 municipios de la Comunidad Autónoma. En los próximos meses, concluirán las obras de 78 pisos en localidades como Jaca, Ainsa, Broto, Boltaña, Fayón, Beceite o Gúdar.

Además, todos los proyectos de esta iniciativa estarán redactados a lo largo de 2027. El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, señala que la mejor receta para reducir el precio de la vivienda es construir pisos. Por eso, destaca que en tan sólo tres años han impulsado la creación de más de 3.600 viviendas públicas.

Ley Vivienda

La Delegación del Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón la negativa del Ejecutivo autonómico a tramitar zonas tensionadas de vivienda. Dos municipios oscenses, Aínsa y Biescas, solicitaron esa catalogación. El Gobierno de España ha llevado este asunto a la vía judicial porque consideran que Aragón no escuchó las peticiones de los ayuntamientos afectados. El delegado, Fernando Beltrán, reclama una cooperación entre instituciones.