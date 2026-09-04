Continúa el incremento del precio de la vivienda en Aragón

LEER MÁS Aragón incrementa un 14% el precio de la vivienda protegida

La demanda sigue creciendo por el aumento de la población, principalmente extranjera, y a la reducción de las tasas de paro. Eso sí, los precios también siguen creciendo. Son datos del Informe del Mercado Inmobiliario de Aragón.

El precio medio de la vivienda en la Comunidad Autónoma alcanza los 1.839 euros por metro cuadrado, máximo desde 2011. Eso supone un incremento del 2% respecto al trimestre anterior y un 12% en términos interanuales. Los pisos nuevos mantienen niveles récord con un precio medio de 2.243 euros por cada metro cuadrado.

La financiación hipotecaria mantiene una elevada presencia en el mercado. En los últimos doce meses se han formalizado 12.171 hipotecas sobre vivienda, lo que representa el 65,7% de las compraventas realizadas. El volumen anual destinado a financiación hipotecaria se aproxima a los 1.630 millones de euros, con un crecimiento interanual del 7,9%.

El tipo medio de los nuevos créditos hipotecarios se sitúa en el 3,08%, mientras que la cuota hipotecaria mensual media alcanza los 675 euros. Como consecuencia, los indicadores de accesibilidad se deterioran y el esfuerzo financiero necesario para afrontar una hipoteca representa ya el 29,7% del coste salarial.