Aragón incrementa un 14% el precio de la vivienda protegida

El Gobierno aragonés incrementará un 14% el precio máximo de la vivienda protegida, pasando de los 1.845 euros por metro cuadrado a los 2.104 euros/m2. Así, nuestra comunidad se sitúa como la novena, por debajo de la media nacional (-45,61 euros). El objetivo es atender a las demandas del sector de la construcción, para paliar el incremento de los costes por la situación geoestratégica y también los problemas de personal.

Así, con esta subida se espera incrementar las promociones hasta alcanzar las 1.000 viviendas protegidas al año, que actualmente están en unas 655 viviendas de media. Según los cálculos del Departamento, nuestra comunidad necesitaría construir unas 6.500 viviendas al año para cubrir la demanda actual.

SE AMPLÍAN LAS AYUDAS HASTA LOS 4 MILLONES

Para compensar el incremento, el Gobierno aragonés destinará 4 millones de euros a la convocatoria de ayudas destinada a la vivienda protegida, que actualmente tiene una partida de 1,5 millones. Se establecerá una cantidad fija para gastos de hasta 2.000 euros y una variable en función de la renta hasta los 18.000 euros.

El objetivo, como ha detallado el consejero, Octavio López, es subvencionar a todos los solicitantes que cumplan los requisitos y la intención es incluir esta partida en el presupuesto de 2027.

Además, el consejero ha anunciado que la Ley de Vivienda, que está pendiente de su tramitación en las Cortes, blindará la vivienda protegida y no permitirá su descatalogación para así evitar la especulación.