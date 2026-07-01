Aragón ejecuta el 99% de los fondos Next Generation para vivienda

El Gobierno de Aragón saca pecho por haber logrado ejecutar en tiempo y forma los 115 millones de euros de fondos europeos Next Generation asignados para vivienda.

En concreto, se han destinado 86 millones a trabajos de rehabilitación de edificios de comunidades de vecinos o domicilios particulares, y cerca de 29 a la construcción de 511 viviendas de alquiler asequible. Así lo ha dado a conocer el ejecutivo tras finalizar ayer el plazo de justificación.

Aragón, por tanto, ha superado los objetivos de reducción de emisiones, certificaciones y pisos construidos, por lo que el Ministerio concedió una prórroga que dará tiempo a terminar las últimas obras. María Pía Canals, directora general de Vivienda, destaca que, gracias a esta buena gestión, ningún beneficiario perderá la ayuda. En concreto, se ha gastado el 99% del presupuesto asignado a nuestra comunidad.