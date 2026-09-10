La Ley de Vivienda de Aragón avanza en las Cortes

El proyecto de Ley de Vivienda de Aragón ha superado el debate a la totalidad y ahora continuará con su trámite parlamentario. Partido Popular y VOX han votado a favor, Aragón- Teruel Existe se ha abstenido y los grupos de la izquierda han votado en contra.

El consejero, Octavio López, asegura que esta Ley aportará un marco estable autonómico que permitirá poner soluciones al problema de la vivienda con herramientas específicas para los jóvenes, los trabajadores, el mundo rural y las distintas realidades de nuestro territorio. También garantiza que servirá para impulsar la construcción, con el objetivo de alcanzar las 7.000 viviendas al finalizar la legislatura.

Desde la oposición consideran que la Ley se queda corta y no contempla los problemas reales de la vivienda. El portavoz del PSOE, Jesús Morales, la califica como pésima y critica que contemple como un negocio. Considera necesario blindar la vivienda pública de forma permanente, no convertir el suelo en una forma de rentabilidad con la colaboración público-privada y articular normas específicas para el medio rural. También critica que se confronte con la Ley Estatal.