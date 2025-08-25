Los bomberos de Teruel superan las 1.300 actuaciones hasta agosto

Los bomberos de la Diputación de Teruel han realizado más de 1.300 intervenciones en lo que va de año, la mayoría de ellas relacionadas con la asistencia técnica y la retirada de insectos.

Afortunadamente las actuaciones en materia de incendios han sido testimoniales, tanto en el ámbito forestal como en el urbano, algo que ha permitido que los efectivos de los cuatro parques turolenses hayan podido dedicarse por completo a otras labores habituales de esta época del año, como el abastecimiento de agua a los municipios.

"Una labor que también se ha visto reducida este verano debido a las lluvias de la pasada primavera", según el jefe de intervención del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación, Antonio Belmonte

Belmonte también ha destacado la retirada de insectos como otra de las tareas que más han aumentado en este último ejercicio, hasta alcanzar los 160 servicios.