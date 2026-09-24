Teruel vuelve al siglo XIII con La Partida de Diego

Teruel celebrará del 29 de septiembre al 4 de octubre una semana dedicada a la recreación histórica que culminará con la XVI edición de La Partida de Diego.

La programación arrancará el 29 de septiembre con la exposición ‘Vestir el poder, indumentaria e identidad visual’, que podrá visitarse hasta el 4 de octubre en el Claustro del Obispado.

Los días 1 y 2 de octubre, el Campus de Teruel acogerá el XIV Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas, dedicado a la indumentaria, la jerarquía y la identidad visual en la Historia y la Recreación Histórica.

La Partida de Diego se desarrollará del 2 al 4 de octubre con representaciones de escenas relacionadas con la historia de los Amantes, entre ellas el Encuentro de los Amantes, la Pedida de Mano de Isabel, Un pacto por amor, La Promesa de los Amantes y La Espera.

En esta ocasión, la Fundación Bodas de Isabel ha decidido nombrar a Jesús Cuesta como Alistado de Honor